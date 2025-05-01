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Google、Ｍeta 對媒體議價看法 數發部：業者反對立法

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

立法院交通委員會1日審議「新聞媒體與數位平台議價法」草案，會中立委提到關心Google與Meta等大型數位平台業者對媒體議價的看法，對此，數發部回應，2業者都對於相關立法表達反對。

針對媒體議價目前狀況，根據數發部的報告指出，美國總統川普政府上台後，強調建立公平且互惠的貿易關係，近期美國貿易代表署（USTR）針對「10項不公平數位貿易慣例」發表評論，評論指稱包括澳洲、加拿大在內的媒體議價立法，已損害美國經濟利益。

數發部分析，這樣的國際氛圍下，澳洲曾在2024年年底提出徵收數位平台廣告年度營業額5％的法案，隨即因美方關稅報復威脅而撤案。倘若我國未來實施類似媒體議價立法，亦不排除引發美國採關稅報復措施的風險。

不過對於這項結論，國民黨立委王鴻薇認為，數發部拿美國跟川普當擋箭牌，美方迄今尚未提及，政府就因此畏縮，犧牲廣大媒體從業人員權益，沒有真正捍衛媒體權利，若造成媒體式微，只會削弱監督政府力量，絕對得不償失，數發部說法不應該成為阻擋議價法法規制定。

民進黨立委伍麗華則提到，數發部是否了解Google與Meta等大型數位平台業者對媒體議價的看法？數發部次長林宜敬回應，2業者都對於相關立法表達反對。

不過，伍麗華也提出，數發部應評估媒體議價實務上應該如何處理，比如採用流量、使用量、區分級距分潤，或是有更好的辦法，以及這些作法是否對新聞媒體有實際幫助。

對此，林宜敬表示，經過各方討論，目前最大的問題在於流量，加拿大實施媒體議價法後，Meta選擇在加拿大境內全面封鎖新聞內容，而斷絕流量是數位平台的商業行為，顯示用流量分潤是不可行的。

加拿大 數發部 美國經濟

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