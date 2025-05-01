收益轉負！美關稅衝擊股市重挫 勞動基金3月單月虧損1716億

受美國對等關稅消息影響，恐慌情緒蔓延，全球金融市場3月震盪走跌，勞動基金運用局今公布勞動基金最新績效，整體勞動基金截至今年3月底止規模為7兆2358億元，評價後收益數為負641億元，收益率負0.94％，3月單月虧損1716億元。

據統計，勞動基金截至今年3月底，整體規模為7兆2358億元，收益數負641.1 億元，收益率負0.94%。其中，新制勞退基金規模4兆7946億元，收益率負0.74％；舊制勞退基金規模1兆802億元，收益率負1.88％；勞保基金規模為1兆1255億元，收益率-1.44％。

勞動基金局指出，回顧3月金融市場表現，雖美國就業及通膨數據尚稱穩定，但關稅貿易戰議題延燒，加深市場對美國停滯性通膨的預期，投資者對美國經濟前景的擔憂加劇，進而影響國際金融市場投資氛圍，加上美國消費者信心偏弱，種種因素打壓風險性資產表現。

國內方面，基金局說，台灣製造業採購經理人指數(PMI)雖受惠AI需求持續擴增呈現微幅擴張，但3月底受美國新政府關稅政策消息衝擊，台股3月31日單日下挫逾900點，恐慌情緒蔓延，衝擊市場表現，整體而言，3月全球主要金融市場受到全球貿易衝突持續升溫、經濟前景不明及地緣衝突尚存等多重因素影響，台股及費城半導體指數震盪下跌均逾10％。

展望未來，基金局指出，美國4月2日宣布以國家為基礎課徵對等關稅，國際貨幣基金組織（IMF）總裁發表聲明，新關稅措施將帶來全球經濟重大風險，呼籲美國及其貿易夥伴展開建設性的合作，化解貿易緊張局勢並減少不確定性。世界貿易組織（WTO）秘書長也表示，美中貿易緊張局勢不斷升高，恐對雙邊貿易構成急劇萎縮的重大風險，進而拖累全球其他地區經濟。國內方面，行政院因應美國對等關稅政策對國內產業產生衝擊，已提出出口供應鏈支持方案，提供優惠貸款及研發轉型等各項補助，並持續進行滾動式調整。

基金局表示，美國關稅貿易政策動向瞬息萬變，未來將持續密切關注，去全球化進程加速、各國貿易保護主義再起，都可能對通膨帶來壓力，進而影響貨幣政策的調整方向，加上全球各主要國家成長復甦步調不一，且地緣政治衝突未歇，都為金融市場增添潛在風險。