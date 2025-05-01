快訊

IDF經國號戰機意外擊發火焰彈 空軍司令部派員調查

天天吃麵包胖10公斤！他早餐改「這樣搭」3個月瘦5公斤、血糖回正軌

被特斯拉董事會尋找CEO接班人嚇到？馬斯克幽默辭別川普內閣

聽新聞
0:00 / 0:00

媒體議價立法引美關稅報復 黃彥男：個人判斷有可能

中央社／ 台北1日電
立法院交通委員會審查「新聞媒體與數位平台議價法草案」，數發部長黃彥男備質詢。聯合報系記者季相儒／攝影
立法院交通委員會審查「新聞媒體與數位平台議價法草案」，數發部長黃彥男備質詢。聯合報系記者季相儒／攝影

媒體議價立法是否引發美方報復性關稅，數位發展部長黃彥男今天表示，他個人判斷是很有可能的，因為美國對澳洲、加拿大都提出要求（報復關稅），未來若有任何新的立法出現，美國一定會採取相同態度。

立法院交通委員會今天審議「新聞媒體與數位平台議價法」草案。

民進黨立委伍麗華質詢時指出，現在有關媒體與數位平台議價現在有著作鄰接權、媒體議價、平台課稅3種模式，數位部傾向哪一種模式。

黃彥男說，數發部沒有特定立場，但過去這2年，一方面是技術演變，另一方面國際情勢演變，每種模式都產生一些問題。澳洲、加拿大採取的是強制議價，目前看起來是不成功，歐盟採取的著作鄰接權，也有一些問題，共同基金是台灣目前進行。

黃彥男表示，在立法上還需要一些觀察，尤其現在這個時間點，可能需要進一步研究，他擔心「太草率立法，不是帶來幫助，可能造成傷害」，可以再稍微等一下，但同時繼續進行研究，尤其是強制議價，要觀察澳洲後續的發展。

黃彥男說，如果在這個時間，加上國際情勢非常不清楚情況，希望未來問題能夠確定，透過立法解決，讓新聞有價能夠落實，「現在這個時間點，3種模式都有問題，「草率立法不見得對新聞媒體是有幫助」。

伍麗華詢問，目前的數位平台業者對於媒體議價立法的立場。

黃彥男說，基本上都表示反對。他也提到，新聞占Meta的流量不到3%，沒有意願來配合，所以還是回到市場面，若媒體議價立法可以增加流量、增加營收，所以還是回到市場基本面，當然希望經過立法，讓平台業者來配合

數位部次長林宜敬也說，Google及Meta對於立法都是反對的，也透過美國商會表達過。

伍麗華表示，全世界現在有一種風險叫川普風險，當美國總統川普上任後，提出10項不公平數位貿易，數位部有否評估過，立法是否會引發美國祭出報復性關稅。

黃彥男說，他個人判斷是很有可能的，因為美方已相繼對澳洲、加拿大提出要求，未來任何新的立法出現，美國一定會採取相同態度。

黃彥男

延伸閱讀

跨黨派立委挺設立部落公法人 保護原民權益

棒球故鄉紅葉國小球場 陳瑩、伍麗華爭取經費修繕

影／指族人被迫造冊 伍麗華提告連署違法要朱立倫懸崖勒馬

原住民獵槍改裝受限爭議 警政署：安全考量共識

相關新聞

媒體議價立法引美關稅報復 黃彥男：個人判斷有可能

媒體議價立法是否引發美方報復性關稅，數位發展部長黃彥男今天表示，他個人判斷是很有可能的，因為美國對澳洲、加拿大都提出要求...

收益轉負！美關稅衝擊股市重挫 勞動基金3月單月虧損1716億

受美國對等關稅消息影響，恐慌情緒蔓延，全球金融市場3月震盪走跌，勞動基金運用局今公布勞動基金最新績效，整體勞動基金截至今...

市場震盪勞動基金由盈轉虧 前3月虧損641億

勞動部今天公布最新勞動基金運用績效，在全球金融市場3月震盪走跌下，勞動基金獲利由盈轉虧，今年截至3月底止虧損新台幣641...

媒體議價立法 數發部、NCC示警遭在野立委駁斥

立法院交通委員會今天審議「新聞媒體與數位平台議價法」草案，數發部及NCC指出，Google、Meta等平台今年3月指控各...

勞動基金績效轉負數！美國對等關稅衝擊股市重挫 3月單月虧損1716億元

勞動基金運用局1日公布勞動基金最新績效。受到美國新政府關稅政策消息衝擊，恐慌情緒蔓延，衝擊市場表現，整體勞動基金截至今年...

AI新時代／讓人類智慧不被邊緣化 如何建構AI未來藍圖

最近進入社群平台或新聞網站，一種熟悉又奇幻的畫風無所不在：吉卜力風。從穿著西裝的上班族到遛狗的婆婆，每個人都可以搖身一變成為宮崎駿動畫裡的角色，由AI生成圖片引爆的這股風潮燒向全球。OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）甚至戲謔表示，這波生成熱潮幾乎把他們公司的GPU都「燒熔了」。 人們正身處於一場悄無聲息卻急速蔓延的技術革命。AI快速進入我們的工作、娛樂與生活日常。它看起來像個萬能小幫手，但當我們享受效率與創意自由時，卻也可能忽略AI的推進，正將人類社會推向歷史的十字路口。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。