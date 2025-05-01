市場震盪勞動基金由盈轉虧 前3月虧損641億

勞動部今天公布最新勞動基金運用績效，在全球金融市場3月震盪走跌下，勞動基金獲利由盈轉虧，今年截至3月底止虧損新台幣641億元，收益率為負0.94%。

根據資料，勞動基金今年截至2月底止評價後收益數為1075億元，收益率1.59%；不過，3月全球主要金融市場受到全球貿易衝突持續升溫、經濟前景不明及地緣衝突等多重因素影響震盪走跌，勞動基金3月單月也回吐1716億元。

根據勞動基金運用情形報告顯示，今年截至3月底評價後收益數為負641億元，收益率負0.94%。

各基金因屬性及法規限制不同，可投資標的有別，投資收益也有所差異，其中新制勞退基金規模為4兆7946億元，收益率負0.74%；舊制勞退基金規模為1兆802億元，收益率負1.88%；勞保基金規模為1兆1255億元，收益率負1.44%；就保基金規模為1787億元，收益率1.13%；勞職保基金規模為375億元，收益率0.45%；積欠工資墊償基金規模為193億元，收益率為負2.54%。

另外，受衛生福利部委託管理國民年金保險基金規模為6050億元，收益率為負1.62%；受農業部委託管理農民退休基金規模為219億元，因國內投資配置較高，因此受國內市場波動影響明顯，收益率為負3.73%。

展望未來，勞動部勞動基金運用局表示，美國關稅貿易政策動向瞬息萬變，未來仍須持續密切關注，去全球化進程加速及各國貿易保護主義再起都可能對通膨帶來壓力，進而影響貨幣政策的調整方向，加上全球各主要國家成長復甦步調不一，且地緣政治衝突未歇，都為金融市場增添潛在風險。

勞金局表示，後續將密切掌握全球政經情勢，檢視布局策略，機動調整投資部位，強化基金運用效能，以提升基金長期投資效益。