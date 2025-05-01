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勞動基金績效轉負數！美國對等關稅衝擊股市重挫 3月單月虧損1716億元

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

勞動基金運用局1日公布勞動基金最新績效。受到美國新政府關稅政策消息衝擊，恐慌情緒蔓延，衝擊市場表現，整體勞動基金截至今年3月底止規模為7兆2,358億元，評價後收益數為負641 億元，收益率負0.94％。勞動基金收益轉為負數，3月單月虧損1,716億元。

在全球金融市場3月震盪走跌下，勞動基金旗下各基金因屬性及法規限制不同，可投資標的有別，因此投資收益亦有所差異。其中，新制勞退基金規模為 4兆7,946 億元，收益數為負348.2億元，收益率負0.74％；舊制勞退基金規模為1兆802億元，收益數為負166.4億元，收益率負1.88％；勞保基金規模為1兆1,255 億元，收益數為負143.8億元，收益率負1.44％。

受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為6,050億元，收益數為負90.5億元，收益率為負1.62％。

勞動基金運用局表示，儘管今年以來短期績效受到金融市場波動影響， 然以長期投資績效來看，整體勞動基金近10年多（2015年~2025年3月）平均收益率為6.41％，國保基金近10年多（2015年~2025年3月）平均收益率為6.85％，長期投資績效穩健。

勞動基金運用局表示，全球關稅貿易戰議題持續延燒，加深市場對美國停滯性通膨的預期，投資者對美國經濟前景的擔憂加劇，進而影響國際金融市場投資氛圍，加上美國消費者信心偏弱，種種因素打壓風險性資產表現。國內月底受美國新政府關稅政策消息衝擊，台股3月31日單日下挫逾 900 點，恐慌情緒蔓延，衝擊市場表現，整體而言，3月全球主要金融市場受到全球貿易衝突持續升溫、經濟前景不明及地緣衝突尚存等多重因素影響，台股及費城半導體指數震盪下跌均逾10％。

展望未來，勞動基金運用局表示，美國關稅貿易政策動向瞬息萬變，未來仍須持續密切關注，去全球化進程加速及各國貿易保護主義再起皆可能對通膨帶來壓力，進而影響貨幣政策的調整方向，加上全球各主要國家成長復甦步調不一，且地緣政治衝突未歇，皆為金融市場增添潛在風險。

勞動基金 美國經濟 關稅

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