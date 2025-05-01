媒體議價立法 數發部、NCC示警遭在野立委駁斥

立法院交通委員會今天審議「新聞媒體與數位平台議價法」草案，數發部及NCC指出，Google、Meta等平台今年3月指控各國新聞媒體議價相關法規涉及歧視美國企業，若台灣實施類似媒體議價立法，不排除引發美國採關稅報復措施的風險，建議須審慎評估。

對於數發部及NCC說法，多位在野黨立委表達不同意見。

數發部長黃彥男在口頭報告指出，數發部支持新聞有價，並以澳洲、加拿大提出媒體議價法，反遭數位平台抵制為例指出，強制議價權雖然立意良善，但如果Meta等大型社群平台選擇停止提供新聞連結，受到傷害的，反而會是新聞媒體。

黃彥男說，採用鄰接權模式未能有效改善新聞媒體與數位平台之間談判權力不對等的問題，雖設有請求權機制，實務爭議須由司法機關裁決，處理時間冗長且成本高昂。對數位平台而言，儘管Google曾投入大量資源簽署授權協議，但仍因法律定義不明確，產生諸多爭議。

黃彥男表示，美國總統川普上任，持續強化建立公平且互惠的貿易關係，近期，美國貿易代表署及副國家安全顧問均針對針「10項不公平數位貿易慣例」發表聲明或評論，指稱包括澳洲與加拿大在內的媒體議價立法已損害美國經濟利益。

黃彥男說，美國政府認為，澳洲和加拿大皆針對大型美國數位平台設限，以資助當地新聞出版商，推估對美國造成潛在成本達3.1億美元，使美國企業處於不利地位。澳洲曾在2024年年底提出徵收數位平台廣告年度營業無5%的法案，隨即因美方關稅報復威脅而撤案，倘若台灣未來實施類似媒體議價立法，亦不排除引發美國採關稅報復措施的風險。

黃彥男說，鑑於當前國際局勢變化、AI等新興挑戰，以及國內法制與配套措施之複雜性，現階段宜審慎參酌國際發展趨勢，廣泛凝聚社會共識，方能兼顧新聞媒體發展、數位平台合理營運及社會大眾的整體權益。

NCC代理主委陳崇樹也表示，依據近期發展，包含Google、Meta在內的美國電腦與通訊產業協會已於今年3月正式向美國貿易代表署提交申訴書，指控各國新聞媒體議價相關法規涉及歧視美國企業，此舉對各國相關政策影響尚待觀察。

不過，提案立法的國民黨立委王鴻薇表示，數發部拿美國跟川普當擋箭牌，美方迄今尚未提及，政府就因此畏縮，犧牲廣大媒體從業人員權益，沒有真正捍衛媒體權利，若造成媒體式微，只會削弱監督政府力量，絕對得不償失，數發部說法不應該成為阻擋議價法法規制定。

民眾黨立委張啓楷也說，不會有遭美方報復的問題，民進黨立委提案主張成立基金會碰到，但民眾黨跟國民黨採取直接議價，不會遇到美方報復問題，他呼籲數發部，先把法制面做好，不要因噎廢食。