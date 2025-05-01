群益投顧：Exit America？內需廣大、政策加持 歐股底氣強

群益投顧發布5月財富管理月報指出，歐股方面，由於美股大幅下跌後歐股評價依舊低於美股，同時歐洲本土資金持續回流，且長期歐洲採取自主供應鏈與強化內需的方向逐漸明朗、ECB持續降息刺激市場信心，因此歐股短期有望持續反彈，並具備長期上漲的潛力。

歐洲也出現重大的思潮轉變，從原先極度厭惡戰爭與武裝化，到如今認真思考自身安全該如何維護，並且考慮重新武裝化，也願意擴大歐洲境內的採購，希望同時促進歐洲境內公司發展與工業製造成長。

由於歐洲有廣大的內需市場，隨著川普上任後一系列對歐洲的動作，包含烏俄戰爭談判排除歐洲、威脅撤出北約的保護以及近期的關稅威脅，都激發歐洲內部的團結意識，再加上恰逢德國議會改選，候任總理Merz推動大規模的國防擴張與財政計劃，激勵歐盟進行改革，給予歐盟成員國更多的財政彈性空間。

2024年底，隨著川普問鼎總統寶座的聲勢看漲，投資人預期美國總統川普減稅及降低監管等政策，將推升經濟及企業獲利增長，美股屢創新高。但自2025年1月20日川普正式就職美國總統，率先推出的關稅及裁員政策，不但造成美國股匯債齊跌，美國之外各國股市在第一時間也多以重挫回應。

川普施政理念在於「讓美國再次偉大(Make America Great Again)」，主要做法包括：對內責成政府效率部(DOGE)裁減聯邦公務人員並刪減非必要性開支，期待縮減財政赤字；對外，先後對中加墨及鋼鋁汽車等課徵關稅、並於4月2日對所有進口國課徵以消除貿易逆差為基礎的對等關稅，後來除了中國大陸之外，其他國家對等關稅延後90日生效，此期間，美國將與各國進行貿易談判，誓言將過去被搶走的製造業帶回美國。川普2.0於4月底屆滿百日，但其施政滿意度卻持續走低，美國人對DOGE裁員減支抗議不斷，而關稅政策大幅拉高美國貿易壁壘，可能反而促成歐洲及大陸等發展內需，更可能強化美國之外其他國家之間貿易依存。

長期而言，當國際經貿體系降低對美國市場的依賴度，美國的關稅政策最終恐將美國孤立於國際之外，美國經濟滯脹不利美股、信譽降低不利美元、美債也不再是避險天堂，此為現階段資金撤離美國的最大憂慮。由於台灣經濟高度依存美國、台股主力科技產業也高度仰賴美國，若川普施政理念未能轉變，恐不利台股長期發展，建議美股及台股以短線操作為宜。