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景順：美國資產評價溢價很難被合理化 資金漸流向美國以外市場

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

景順全球市場策略師團隊指出，全球股市上周因美國政府態度緩和而上揚，美國股市表現優異，美元收復部分失地，但這並不代表「美國例外論」的回歸。美國資產在過去15餘年的時間中一直占據主導地位，這些評價溢價現在已很難再被合理性。即使美國以外地區的投資人不急於將資金撤回本國，相信英鎊、歐元、法郎、日圓等貨幣如今也會流向美國以外的市場，包括歐洲、亞洲，甚至英國。

景順全球市場策略師團隊表示，2025年市場上周走勢總算有所緩和，美國政府的安撫性言論推動金融市場回升，但市場動盪仍尚未結束。現在看到資料就像一座「鏡中迷宮」。美國消費者和企業情緒持續下滑，且國際貨幣基金組織已下調成長預測。但實際數據比預期更強勁，這可能是由於需求被提前釋放，進而使得市場很難對經濟衰退可能性形成明確看法。

也許川普意識到解雇鮑爾可能意味著債券殖利率大幅上升。透過退一步，川普或許能夠實現降低利率的願望。市場當前將焦點聚焦於經濟衰退風險，目前市場預期今年內會有三到四次降息。

上周，考慮到美國的貿易衝擊及其引發的不確定性，國際貨幣基金組織下調全球成長預測。由於不確定性對經濟氛圍造成影響，消費者情緒和企業信心指標持續快速下滑。但實際數據依然堅挺。美國兩周前公布強勁的零售額數據，上周公佈的耐用品訂單成長也達到9.2%，超出預期的2.0%。

看到美國經濟活動比預期更強勁並不令人驚訝，因為家庭和企業趕在關稅全面生效前進行交易。這種需求的提前拉動使得難以確定美國是否會出現衰退及何時會出現衰退。在這個時刻，我們可能會將其視為「氛圍衰退」（vibecession）而不是衰退。

雖然川普希望美聯準會能夠更快地降息，但他的政策實際為其他國家央行加快降息步伐提供條件。歐洲央行和英國央行目前比美聯準會擁有更高的靈活性。

英國央行：市場目前傾向於預測英國央行將降息四次，如果情況確實如此，則意味著抵押貸款利率應該會下降。較低的抵押貸款利率應該會推動英國家庭擴大消費並增加支出。

歐洲央行：歐洲央行在本輪週期率先降息，這有助於改善消費者信心和零售額。歐洲的區內的經濟活動持續回暖，並反映在歐洲股市的表現上。

央行 美國經濟

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