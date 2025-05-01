快訊

今雲增北部略降溫 吳德榮：下周二梅雨季首波鋒面到

台灣Q1經濟成長率暴衝5.37% 出口強勁 主計總處：不確定性仍多

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
行政院主計總處30日公布今年第1季經濟成長率概估暴衝至5.37%，為一年來新高。路透
行政院主計總處30日公布今年第1季經濟成長率概估暴衝至5.37%，為一年來新高。路透

行政院主計總處昨（30）日公布今年第1季經濟成長率概估暴衝至5.37%，為一年來新高，較2月預測數3.46%增加1.91個百分點，主因出口強勁成長。

主計總處簡任視察王翠華表示，隨AI新興科技應用需求強勁，高階資通產品供應瓶頸漸次排除，加上客戶端因應美國關稅措施而提前備貨，使第1季按美元計價商品出口達1,296億美元，創歷年單季新高。

此外三角貿易及航運服務表現亦佳，併計經所有權調整的商品及服務，並剔除物價因素後，首季商品及服務輸出實質成長20.11%，較預測數增加10.13個百分點。

王翠華表示，第1季經濟成長率概估為5.37%，若第2季至第4季經濟成長率維持2月預測數，全年經濟成長率將上修至3.6%，較前次預測高出0.46個百分點。

媒體關注，關稅陰霾籠罩，全年經濟成長率卻上修？王翠華表示，「不見得是高估」，但也坦言，確實有太多不確定性，今年最新經濟成長率預測會在5月28日召開國民所得評審會議後發布。

主計總處先前曾在立法院提出報告指出，美國對等關稅政策恐影響今年經濟成長率0.5至1.5個百分點，最悲觀情境可能使經濟成長率不保2。王翠華指出，當時是以台灣被課32％高關稅來預測，目前美國已暫緩實施90日。

王翠華強調，美國總統川普關稅政策具高度不可預測性，依目前統計結果，台灣首季出口、生產、投資方面表現都相當好，主要仍受惠AI，且AI需求方向不變，高科技產業仍保有投資動能；「民間消費」獨憔悴，首季僅成長1.22%，不如預期。

經濟成長率 美國 關稅

延伸閱讀

歐元區首季GDP較前季成長0.4%優於預期 與美方預先採購有關

全年GDP為3.6%？主計總處：不見得是高估 5月有新預測

第1季民間消費下修 主計總處認關稅政策影響了「這個」

關稅前拉貨潮爆表…主計總處上修Q1經濟成長5.37% 近一年最高

相關新聞

看壞前景 製造業景氣陷低迷黃藍燈

美國關稅戰陰霾籠罩，全球貿易風險升溫，製造業廠商看壞未來景氣，台經院昨公布三月製造業景氣信號值大減四點五四分至十二點一二...

美政策不定 全年經濟成長率保3變數大

主計總處昨天公布第一季國民所得概估統計，由於美國關稅戰帶動提前拉貨潮，首季出口值一二九六億美元創歷年單季最高，因此上修第...

台灣Q1經濟成長率暴衝5.37% 出口強勁 主計總處：不確定性仍多

行政院主計總處昨（30）日公布今年第1季經濟成長率概估暴衝至5.37%，為一年來新高，較2月預測數3.46%增加1.91...

社會新鮮人去年平均薪資3.7萬 以任職製造業占19.6%最多

勞動部昨（30）日公布「2024年初任人員薪資統計結果」，去年初出社會的新鮮人平均薪資3.7萬元，年增6.4%，大學畢業...

勞動部長洪申翰：無薪假補貼 擬擴大適用

因應川普關稅風暴，勞動部長洪申翰昨（30）日表示，減班休息（俗稱無薪假）僱用安定措施將擴大適用產業，但須符合在經濟部國貿...

考量美可能採取關稅報復 數發部：媒體議價 審慎評估

立法院交通委員會今（1）日將排審「新聞媒體與數位平台議價法」草案，數發部報告指出，支持「新聞有價」的核心理念，但也提醒美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。