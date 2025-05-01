美政策不定 全年經濟成長率保3變數大

主計總處昨天公布第一季國民所得概估統計，由於美國關稅戰帶動提前拉貨潮，首季出口值一二九六億美元創歷年單季最高，因此上修第一季經濟成長率至百分之五點三七；若第二、三、四季經濟成長率維持不變，今年經濟成長率為百分之三點六，較二月預測值高出○點四六個百分點。不過，隨著關稅政策將衝擊全球貿易量，主計總處五月最新預測將面臨大幅下修情況，今年「保三」變數大。

對於今年經濟成長率是否前高後低？能否「保三」？主計總處官員說，因為美國政策一直有變化，目前無法回答，五月底會有最新預測。

主計總處二月預測全年經濟成長百分之三點一四，一至四季預測值分別為百分之三點四六、三點三、三點一八和二點六九。

主計總處昨概估今年第一季經濟成長率百分之五點三七，較二月預測值增加一點九一個百分點，主要受惠於ＡＩ與新興科技應用需求殷切，高階資通產品供應瓶頸排除，加上客戶端因應美國關稅措施而提前備貨，第一季按美元計價商品出口年增百分之十七點四七。

主計總處綜合統計處簡任視察王翠華表示，第一季出口強勁成長，出口值一二九六億美元創歷年單季最高金額，較二月預測數多出八十億美元，因此大幅上修第一季經濟成長率到百分之五點三七，是近四季新高，且是三年多、近十五季次高。

王翠華指出，第一季出口金額創歷年單季最高，主要是廠商預期川普關稅政策，財政部出口數字及經濟部工業生產都提到廠商拉貨現象，各主要國家都有提前備貨；其次，之前輝達原本傳出高階晶片技術供應瓶頸，因此二月預測值相對保守，但後來實際表現優於預期。

此外，資本形成也維持成長，主要是ＡＩ帶動的生產與投資有一定熱度，且高科技業的資本支出都是長期規畫，不會因為短期變數就調整，因此下半年廠商可能會因不確定性增加而調整資本支出，但目前沒有。

民間消費方面，主計總處指出，第一季受惠春節連假效應，餐飲、休閒、娛樂相關服務消費同步增長，境外旅遊熱潮持續挹注國人國外消費，但基數已高，成長動能趨於和緩。至於關稅戰對民間消費的影響，王翠華說，民眾應該不會一宣布關稅就緊縮消費，消費者信心的確可能受到影響，但第一季影響不大。