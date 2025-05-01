看壞前景 製造業景氣陷低迷黃藍燈

美國關稅戰陰霾籠罩，全球貿易風險升溫，製造業廠商看壞未來景氣，台經院昨公布三月製造業景氣信號值大減四點五四分至十二點一二分，燈號由代表景氣揚升的黃紅燈重摔兩級，轉為代表景氣低迷的黃藍燈，為今年第二顆黃藍燈。

台經院指出，美中關稅抗衡近乎形成兩國貿易禁運，加上對等關稅可能危及中國大陸以東南亞作為轉口、洗產地的中介，削弱大陸對美出口；此外，大陸內部可能因貿易戰出現生產過剩，部分商品價格走軟，加大通縮壓力，促使中低階製造業外移，不利產業、經濟表現，進而影響我國製造業對陸出口。未來要觀察美中間關稅變數、美國擬加徵半導體關稅及美中兩國未來經濟表現，都會影響台灣製造業表現。

台經院指出，全球製造業前景仍呈分歧，國內製造業受惠於ＡＩ、高效能運算等商機持續，資通及電子零組件等需求仍旺，及客戶因美國關稅變數提前拉貨，進出口、製造業生產指數與外銷訂單年增率仍呈雙位數成長，但春節干擾因素退去，漲幅已較上月數值明顯縮小，影響需求及原物料投入等指標表現。

國內股市受美國關稅政策迭起，關稅壁壘風險升溫，台股出現賣壓下挫，加上台經院廠商

調查顯示，看壞未來半年景氣表現的業者比例較上月數值增加，拖累經營環境面指標。整體製造業景氣信號值由二月修正後的十六點六六分，減少四點五四分至十二點一二分，燈號由黃紅燈轉為黃藍燈。

就細部產業來看，受到美國關稅變數影響，客戶提前拉貨效應，製造業進出口、外銷訂單及生產指數等年增率維持雙位數成長，但漲幅因二月春節基期因素退去而明顯縮小，各產業燈號多較二月表現轉差，其中資通訊相關產業因需求仍旺，電子零組件業與電腦、電子及光學製品業轉為代表景氣持平的綠燈。傳統產業中，機械設備業與電力設備業轉為代表景氣持平的綠燈，化學材料、金屬基本與石油及煤製品等業別景氣燈號多轉為衰退藍燈，顯示出傳統產業景氣仍呈現分歧。

展望未來，台經院說，隨著貿易不確定性風險增加，恐衝擊企業投資信心與供應鏈布局，會制約國內產業復甦力道，例如美國擬加徵半導體關稅及限制高階晶片出口中國等，將對高度依賴ＡＩ應用需求的台灣產業構成新的挑戰。另一方面，美國將與約七十多國協商降低關稅，如何在短期間內達成共識，成為未來重要考驗。