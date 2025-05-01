社會新鮮人去年平均薪資3.7萬 以任職製造業占19.6%最多
勞動部昨（30）日公布「2024年初任人員薪資統計結果」，去年初出社會的新鮮人平均薪資3.7萬元，年增6.4%，大學畢業生起薪3.4萬元，研究所起薪5.2萬元。其中，領去年基本工資27,470元者，占18.7%，是自2021年統計以來首度降到二成以下。
隨著少子女化趨勢愈明顯，畢業生人數漸減，2024年初任人員為14.7萬人，年減9,000人、5.3%。勞動部統計指出，去年新鮮人薪資平均數3.7萬元，年增6.4%，其中大學畢業者3.4萬元，研究所5.2萬元。薪資中位數為3.3萬元，大專（專科及大學）3.3萬元，研究所4.9萬元。
調查顯示，去年新鮮人投入行業，以任職製造業占19.6%最多，批發及零售業占17%次之，醫療保健及社會工作服務業占11.7%居第三。與2023年相較，新鮮人投入製造業占比上升1.2個百分點。批發及零售業則下降1.4個百分點，住宿及餐飲業也下降0.6個百分點。
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