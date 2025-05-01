勞動部長洪申翰：無薪假補貼 擬擴大適用

因應川普關稅風暴，勞動部長洪申翰昨（30）日表示，減班休息（俗稱無薪假）僱用安定措施將擴大適用產業，但須符合在經濟部國貿署登記的進出口廠商、過去三年具輸美實績、跟過去相比有一定比率衰退等三條件，才可適用薪資補貼，勞動部將於適當時機啟動。

立法院社福及衛環委員會昨日邀請洪申翰專題報告並備詢，洪申翰表示，日前已跟經濟部召開僱用安定諮詢會議，討論適用雇用安定措施薪資補貼產業，將擴大適用範疇。

為降低在職勞工被解雇失業風險，並保障無薪假勞工經濟生活，勞動部僱用安定措施，只要符合資格的勞工無薪假達30天以上即可申請薪資補貼，每人每月最高可領8,700元。現僅「橡膠製品製造業」、「機械設備製造業」、「其他運輸工具及其零件製造業」三行業適用，勞動部日前已召開僱用安定諮詢會議討論放寬。

至於啟動時機會視關稅對產業衝擊跨部會討論。