考量美可能採取關稅報復 數發部：媒體議價 審慎評估

立法院交通委員會今（1）日將排審「新聞媒體與數位平台議價法」草案，數發部報告指出，支持「新聞有價」的核心理念，但也提醒美國總統川普上台後強調關稅公平性，立法恐引發美國採取關稅報復風險，建議須審慎評估。

數發部報告指出，川普政府上台後，強調建立公平且互惠的貿易關係，近期美國貿易代表署（USTR）針對「十項不公平數位貿易慣例」發表評論，評論指稱包括澳洲、加拿大在內的媒體議價立法，已損害美國經濟利益。

數發部分析，這樣的國際氛圍下，澳洲曾在2024年底提出徵收數位平台廣告年度營業額5%法案，隨即因美方關稅報復威脅而撤案。倘若我國未來實施類似媒體議價立法，亦不排除引發美國採關稅報復措施的風險。

數發部指出，立委提案多採行「強制議價」模式，希望建立議價機制，要求數位平台付費，以調解或仲裁方式妥適處理爭議，部分提案也要求將部分收益用於改善新聞從業人員勞動條件。

但數發部強調，考量當前國際局勢變化、AI等新興挑戰，以及國內法制與配套措施的複雜性，現階段認為，宜審慎參酌國際發展趨勢，廣泛凝聚社會共識，才能兼顧新聞媒體發展、數位平台合理營運及大眾的權益。