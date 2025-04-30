配合政府穩定物價政策 中油5月各類天然氣用戶價格不調整

中油公司30日宣布，近期因美國經貿政策改變，國際油氣價格微幅回落，惟因未來市場變化具高度不確定性，油氣價格趨勢仍待密切觀察。考量照顧民生及配合政府穩定物價政策，5月各類天然氣用戶價格不調整。

中油110年至113年天然氣政策性吸收金額逾4,300億元，114年截至3月底政策性吸收金額計約75億元。為持續穩定國內物價，中油5月份各類用戶氣價均不調整，用戶氣價仍低於成本部分，由中油暫行吸收，後續將持續關注國際油氣市場行情變化並滾動檢討。至各用戶別天然氣產品價格及氣費計算方式，請詳參台灣中油全球資訊網公告之天然氣牌價表。