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渢妙一期離岸風場融資到位 綠電轉供聯發科等六大企業助達 RE100目標

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
渢妙一期離岸風場千億融資到位，未來綠電將轉供聯發科、中美矽晶、Google等六大企業助達RE100目標。記者宋健生／攝影
渢妙一期離岸風場千億融資到位，未來綠電將轉供聯發科、中美矽晶、Google等六大企業助達RE100目標。記者宋健生／攝影

哥本哈根基礎建設基金（CIP）投資開發台中渢妙一期離岸風場，30日舉辦千億融資到位感恩典禮。渢妙一期風場為經濟部第三階段區塊開發首座風場完成融資，發電量約19.7億度，並可為企業達成年減117.6萬公噸二氧化碳排放目標。

CIP亞太區合夥人暨渢妙風場董事長Thomas Wibe Poulsen表示，渢妙一期位於台中外海，預計2027年完工，全場綠電已透過企業購電協議（CPPA），售予來自台灣及美國的6家領導企業。

這6家企業包括中美矽晶、台灣大哥大、遠傳電信、聯華電子、聯發科技及Google，成為台灣首座脫離傳統躉購模式，將電能售予多家企業用戶的離岸風場，力助企業達成RE100目標，印證能源轉型及市場對綠電明確需求。

尤其，渢妙一期專案融資高達七成來自本土銀行，真正落實「用台灣的錢、發台灣的電、讓台灣企業使用」的願景。CIP將持續投資及開發再生能源案場，全力支持台灣邁向淨零未來，開創綠電市場交易新典範。

台中副市長黃國榮、經濟部能源署、丹麥商務辦事處、台中港務公司、台中區漁會及離岸風機供應鏈廠商代表皆到場，共同見證台中市首座離岸風場千億融資到位。

黃國榮表示，台中港為國際公認高潛力適合發展離岸風力發電，且距離風場運程最短、加上碼頭條件良好，及離岸風電產業專區相關基礎建設完備，成為我國推動離岸風電產業重要基地。

CIP投資開發台中渢妙風場，於經濟部第三階段區離岸風電區塊開發第3-1、3-2階段，已分別獲配500MW及600MW開發容量，渢妙一期同時宣布融資到位，完成總金額約新台幣1,030億元專案融資，成為第三階段區塊開發中首座融資到位的案場。

台中市經發局表示，此次融資案獲得27家國際與本地銀行踴躍參貸，並由4家國際出口信貸機構與台灣國家融資保證中心提供保證，充分展現國內外資本市場對台中市風電推動的信心及支持。

渢妙風場開始建置後，預計將可帶動更多就業機會，亦增加台中市再生能源發電量，降低中火發電所造成空污。

市府也將串聯西門子哥美颯、世紀樺欣風能、天力離岸風電、永冠能源材料、金豐機械及華城電機等風電產業大廠，加強建立在地供應鏈，持續推動台中離岸風電產業。

經發局說明，台中市政府致力推動綠能發展不遺餘力，包含風力發電、太陽光電、小水力發電等，離岸風力發電更為未來發展的重點，目標依台中市淨零碳排路徑2050年光電及風電裝置容量合計達2GW，並達到風電產業升級與增加就業的目標，共創風電經濟高峰與兆元商機。

太陽光電 離岸風電

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