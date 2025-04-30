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全年GDP為3.6%？主計總處：不見得是高估 5月有新預測

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
行政院主計總處30日公布2025年第1季經濟成長率暴衝至5.37%，較今年2月預測數3.46%，增加1.91%個百分點，為一年來新高。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影
行政院主計總處30日公布2025年第1季經濟成長率暴衝至5.37%，較今年2月預測數3.46%，增加1.91%個百分點，為一年來新高。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影

行政院主計總處30日公布2025年第1季經濟成長率暴衝至5.37%，較今年2月預測數3.46%，增加1.91%個百分點，為一年來新高，近15季次高，主因商品出口及資本形成表現大幅優於預期。

主計總處簡任視察王翠華指出，隨AI新興科技應用需求強勁，高階資通產品供應瓶頸漸次排除，加上客戶端因應美國關稅措施而提前備貨，使得第1季按美元計價商品出口達1,296億美元，創歷年單季最高，較原預測高出80億美元，年增17.47%。

再加上三角貿易及航運服務表現亦佳，併計經所有權調整的商品及服務，並剔除物價因素後，第1季商品及服務輸出實質成長20.11%，較預測數增加10.13個百分點。王翠華表示，第1季輸出可謂強勁成長。

王翠華表示，假設第1季經濟成長率為5.37%，在第2季~第4季經濟成長率維持二月預測數不變情況下，全年經濟成長率為3.6%，較上次預測高出0.46個百分點。

不過，關稅陰霾籠罩，全年經濟成長率3.6%是否高估？王翠華說，「不見得是高估」，但確實有太多假設和不確定性在裡面，關於今年經濟成長率最新預測，將於5月28日召開國民所得評審會議後發布。

王翠華強調，川普關稅政策的不可預測性高，但依據目前統計結果，我國第1季在出口、生產、投資方面表現都相當好，主要仍是受惠AI帶動，且目前AI需求方向不變，高科技產業仍保有投資動能，在半導體、電腦相關產業廠商訂單還在的情況下，高科技產業前景仍相當明朗。

資本支出部分，王翠華則分析，廠商資本支出都是長期規劃，較不會做短期的調整，至於下半年廠商投資會不會趨於保守？則還要再觀察接下來的關稅情勢變化。

王翠華並提到，就目前市面上的消息，川普對等關稅政策宣布暫緩90天也許對上半年經濟成長有幫助，但隨著下半年不確定性更高，4月廠商拉貨狀況是否延續，目前各單位統計資料尚未出爐，相關經濟成長率預測將於5月統一對外答覆。

王翠華強調，川普對等關稅政策一直有變化，現在講等到下個月又不一樣了，因此現在真的沒有答案，主計總處會持續關注美國關稅政策變化。而關於先前初估對等關稅措施將對我國今年經濟成長率影響約0.5至1.5個百分點，也是假設在台灣對等關稅32%情境下進行的預測，但目前川普已宣布高額關稅措施暫緩90天實施。

經濟成長率 關稅

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