第1季民間消費下修 主計總處認關稅政策影響了「這個」

出口及投資皆熱，行政院主計總處30日大幅上修首季GDP至5.37%，惟「民間消費」獨憔悴。

主計總處簡任視察王翠華指出，首季民間消費成長1.22%，不如預期，較預測數減少0.88個百分點，除受到高基期影響外，台中新光三越氣爆和汽車掛牌數下滑也是主要原因。

至於川普關稅政策是否也是導致首季民間消費成長收斂的因素？王翠華表示，基數高還是最主要的原因，民眾對於消費意願的減低，應該不會在川普一宣布對等關稅就馬上緊縮消費，但「消費信心」可能會受到影響，只是第1季影響沒那麼大。

此外，王翠華還提到，台中新光三越是全台業績最高的百貨王，但是它迄今尚未復業，再加上汽車因為部分零件短缺，供應量減少，使得今年首季汽車掛牌數下滑非常多，加上汽車單價高，對於民間消費整體影響滿大，而這二個因素則是當初預測之外的變數。

王翠華表示，民間消費已連續好幾年都成長，這當中的國人在國內消費部分基數更高，因為過去疫情關係邊境管制下國人不能出國消費，但現在邊境開放，在國人蜂擁出國消費的前提下，今年首季民間消費還是呈現正成長，「我認為國內消費動能是不錯的」。

不過，王翠華也坦言，民間消費對於首季經濟成長率5.37%，是反向貢獻。