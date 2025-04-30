電視品牌恐轉嫁關稅成本 研調估今年出貨年減0.7%

研調機構集邦科技最新調查，受美國對等關稅政策影響，電視品牌業者2025年下半年可能間接轉嫁上漲的成本，將抑制消費動能；預估2025年全球電視出貨量將年減0.7%，約1億9644萬台。

集邦預估，今年上半年的電視出貨量9418萬台，年增3.8%；下半年電視市場恐再度出現「旺季不旺」，出貨量將縮減至1億227萬台，年減4.5%。

集邦表示，電視品牌提前備貨，第1季電視出貨年增6.1%，但2024年下半年中國已推出「以舊換新」政策，即便補貼延續至今年，預料難再刺激額外需求。

觀察三星電子、LG電子、TCL、海信等4大電視品牌出貨，集邦指出，因應美國計劃提高商品進口關稅，且最初擬針對墨西哥提高至25%，品牌業者於2024年底開始提高北美地區出貨量；進入2025年第1季淡季力道仍然強勁，出貨量達4559萬台、年增6.1%，4大品牌在美國通路商的庫存水位也較平均增加3至4週。

集邦分析美國對電視的關稅政策，2018年川普的第1任總統任期內，針對自中國進口的商品加徵301條款關稅，造成中國製電視至美國的關稅從3.9%上升至11.4%，並加速品牌和代工廠移轉中國的產能至越南或其他國家。

集邦解釋，2025年4月初川普宣布對等關稅，但在墨西哥生產、符合美墨加協定（USMCA）商品持續享有關稅豁免，讓在墨西哥有工廠的電視廠商如釋重負。4月9日美國宣布暫緩實施對等關稅90天，全球第2大電視產地越南面臨的稅率從46%降至10%。

集邦表示，由於關稅的不確定性，以及品牌商趕在寬限期內進口產品至美國，將推升今年上半年的電視出貨量達9418萬台，年增3.8%。其中，TCL和海信的出貨分別年增15%和7%，以美國為主要銷售市場的VIZIO，出貨年增率預估可達20%。

對於在墨西哥沒有足夠產能的廠商，若無法於第2季結束前轉移生產和供應鏈至當地，接下來勢必面臨成本轉嫁、下半年促銷規模受限及市占率流失的挑戰。