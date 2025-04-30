CIP 千億聯貸到位 臺銀與全體公股銀行共同參與

臺灣銀行參與哥本哈根基礎建設基金(CIP)渢妙一期離岸風場約1,030億元聯貸案，本案由27家金融機構共同參與，於近期完成融資到位，並於4月30日舉行融資到位典禮，臺灣銀行除擔任本案VAT(Value-Added Tax)額度管理銀行外，並攜手各公股銀行踴躍參與，重現八大公股銀行全數參與盛況。

渢妙一期離岸風場為台灣第三階段區塊開發風場，位於台中市外海約35公里處，規劃安裝33座風機，總裝置容量達500MW(百萬瓦)，預計於2027年底完工，本次籌組之聯貸資金將用於支應渢妙一期離岸風場相關開發成本。

為響應國際趨勢，政府於2022年宣示淨零碳排目標並推動綠色能源之發展，隨著國內離岸風場聯貸案陸續推出，臺灣銀行指出，作為國內聯貸市場領導銀行，近年來成功統籌主辦中鋼與CIP共同開發之中能風場452億元聯貸案以及沃旭能源250億元聯貸案，臺灣銀行除擔任額度管理銀行外，並藉由自身於聯貸市場號召力，邀請全數公股銀行共同參貸，展現八大公股行庫共襄盛舉盛況。

面對日益嚴峻的氣候變遷衝擊，臺灣銀行表示，作為「全民的銀行、臺灣的靠山、永續的推手」，持續運用自身金融影響力，全力加速淨零進程，積極朝向減緩地球暖化的目標邁進。展望未來，將持續善用金融核心職能，以具體行動支持政府政策，全面推動綠色金融理念。此外，掌握客戶需求，提供企業全方位、多角化及專業貼心的聯貸服務，於國內聯貸市場穩居領導地位，根據倫敦證券交易所集團（LSEG）聯貸統計，2024年於台灣聯貸市場擔任統籌主辦行（Mandated Arranger, MLA）及額度分銷行（Bookrunner）排名蟬聯雙料冠軍，已連續六年蟬聯雙料冠軍。