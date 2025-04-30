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沒電子報關、忘領行李小心了！海關鍵輸費與倉儲費雙漲

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
財政部預告，海關鍵輸費與倉儲費即將雙漲。聯合報系資料照片
財政部預告，海關鍵輸費與倉儲費即將雙漲。聯合報系資料照片

因應行政成本上升、科技產業園區相關法規用詞更新，以及簡政便民需求，財政部30日預告修正《海關徵收規費規則》部分條文，修正四大重點項目，包括報單鍵輸費、倉庫貯存費等費率，並刪除重複規範的影印費規定。

據財政部公告，首先，為反映人工鍵入書面報單的實際行政成本，針對未與海關系統連線的業者，其報單由海關代為輸入時，鍵輸費自現行每份200元調升為350元。財政部說明，許多未連線的小型業者或個人因不熟悉電子報關程序，經常仰賴海關人工輸入，導致政府負擔增加，因此調升費用以符合「費用填補原則」。

其次，配合《科技產業園區設置管理條例》於2021年修正施行，本次修法也將規則中原稱「加工出口區」的條文名稱統一修正為「科技產業園區」，涵蓋第九條與第十六條，以維持法規用詞一致性；第三，倉儲部分也有所調整，旅客或船舶攜帶進口物品存放在海關倉庫逾三日未提領，自第四日起，每件每日的倉庫貯存費從25元上調至30元，此項目同樣為彌補日常管理及倉儲空間使用成本所作的合理調整。

最後，現行第二十九條關於「影印費」的規定將予刪除。財政部說明，影印政府資訊的收費已有明確標準載明於《政府資訊收費標準》第三條，為避免重複授權與規範，刪除此項規定也有助於簡化規費制度，條文中涉及影印費的引用亦同步刪修，本次修正也涉及第三十二條繳費方式的說明與分類，進一步清理相關文字與結構，使徵收制度更為清晰易懂。

財政部表示，這次修法不僅體現政府成本回收與行政效率的雙重目標，也回應現行法規環境與產業發展趨勢的變化，預期有助於海關作業的制度化與現代化。相關修正草案已公告於行政院公報，並公開徵詢意見，待完成法定程序後正式實施。

海關 財政部

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