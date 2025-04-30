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渢妙離岸風場1,030億元聯貸 一銀等金融機構共同主辦完成簽約

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
力挺綠色能源發展，第一銀行共同主辦渢妙離岸風場1030億元聯貸。圖/第一銀行提供
力挺綠色能源發展，第一銀行共同主辦渢妙離岸風場1030億元聯貸。圖/第一銀行提供

第一銀行攜手中國信託銀行及法國巴黎銀行等金融機構，共同主辦哥本哈根基礎建設基金（CIP）渢妙一號離岸風場所籌組的20年期新台幣1,030億元專案融資聯貸案，已完成簽約。

渢妙一號作為我國離岸風場第三階段「區塊開發」首個達成融資到位的風場，本次聯貸案自籌募起便被市場視為指標案件而備受矚目，最終吸引27家本土及外商銀行參與，更是繼中能離岸風場聯貸案後，全數公股行庫皆參與的離岸風電聯貸案。

第一銀行將擔任本聯貸案電力開發協助基金帳戶管理銀行，該基金將用於補助當地政府與漁民的社會福利，促進地方福祉，落實永續發展。

這次聯貸案用於支應CIP開發位於台中外海的渢妙一號離岸風場所需資金，風場規劃設置33座風機，裝置容量約500 MW，預計2027年底完工，預估每年發電量約22億度，年減碳量約102萬公噸，相當於2631座大安森林公園年吸碳量，是能源部門減碳旗艦計畫之一。

渢妙一號為台灣首個採用多重企業購售電合約（multi-CPPA）架構的離岸風場，購電方包含首次於亞太地區採購離岸風電的「Google」，以及「聯發科（2454）」、「聯電（2303）」、「中美晶（5483）」、「遠傳（4904）」與「台灣大哥大（3045）」等國內大型知名企業，為企業採購綠電開啟嶄新一頁。

第一銀行 聯貸案

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