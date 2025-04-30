關稅前拉貨潮爆表…主計總處上修Q1經濟成長5.37% 近一年最高

主計總處將今天公布第一季國民所得概估統計，由於川普關稅帶動提前拉貨潮，首季出口值1296億美元創歷年單季最高，較預測數多80億美元，因此大幅上修第一季GDP到5.37%，是近四季新高，且是四年多、近十五季次高。若第二、三、四季經濟成長率維持不變情況下，今年全年經濟成長率為3.60%，較二月預測3.14%高出0.46個百分點。不過，隨著關稅政策接下來將衝擊全球貿易量，主計總處5月最新預則全年經濟成長率將面臨大幅下修情況，今年保三變數大。

對於今年經濟成長率是否前高後低？GDP能否保三？主計總處官員表示，因為 美國政策一直有變化，上午汽車稅率又有變化，因此目前無法回答。

主計總處2月預測全年GDP成長3.14%，今年一至四季預測值分別為3.46%、3.30%、3.18%、2.69%。

主計總處今天概估今年第1季經濟成長率5.37％，較今年2月預測數3.46％增加1.91個百分點，主因商品出口及資本形成(包括固定投資與存貨變動)表現優於預期，主要是人工智慧AI與新興科技應用需求殷切，高階資通產品供應瓶頸漸次排除，加上客戶端因應美國關稅措施而提前備貨，第1季按美元計價商品出口年增17.47%。

主計總處綜合統計處簡任視察王翠華表示，由於今年第一季出口強勁成長，首季出口值1296億美元創歷年單季最高金額，較預測數多出80億美元，因此大幅上修第一季GDP到5.37%，是近四季新高，且是四年多、近十五季次高。

民間消費方面，主計總處指出，第1季受惠春節連假效應，餐飲、休閒、娛樂相關服務消費同步增長，境外旅遊熱潮亦持續挹注國人國外消費，惟基數已高，成長動能趨於和緩，併計各項並剔除來臺旅客消費影響及物價因素後，概估第1季民間消費實質成長1.22％，較預測數減少0.88個百分點。

王翠華表示，民間消費較預測數減少原因是基數高，另外台中三越氣爆，一直到三月底未復業，以及汽車因零件短缺造成掛牌數減少等，也都對民間消費有影響。