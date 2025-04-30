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回應台電撥補 賴總統：產業心聲是電價平穩不增加成本

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
台電。圖／聯合報系資料照
台電。圖／聯合報系資料照

賴清德總統30日指出，這幾周在走訪各縣市產業，傾聽各產業的心聲，而業者們都希望電價平穩，不要增加成本，因此在這次的特別條條例中提特別匡列「支持台電穩定電價」的科目，特別條例的各個項目，都是因應新的國際情勢，以及產業界第一線的意見，經過縝密規劃後所編列。

賴總統今日於民進黨中常會中提到，為了因應國際經貿局勢、與地緣政治的快速變化，行政院已經在上周四，通過了特別條例草案，要投入4,100億元，來支持產業發展、安定就業市場、照顧民生，並且強化國家整體韌性。這次的特別條例，不僅因應美國關稅政策的影響，更要著眼於中長期的國家發展規劃；利用這次機會，將危機化為轉機、再轉為商機，讓我們的經濟再一次脫胎換骨。

賴總統說，在特別條例匡列的4,100億元中，除了支持產業與安定就業的930億元，另有強化國土韌性的1,500億元，是為了加強台灣的基礎建設，以及全方位提升資通訊安全。強化整體韌性，這不僅是國際的趨勢與標準，對於產業的安全發展，同樣重要。而照顧民生的部分，我們匡列了1,670億元，目的是穩定民生與物價；同時，我們也納入培養高等人才、撥補勞健保、老屋修繕等項目。

賴總統說，這幾周，他和卓榮泰院長走訪各縣市產業，傾聽各產業的心聲，而業者們都希望電價平穩，不要增加成本。所以，我們也在其中規劃「支持台電穩定電價」的科目。台電已經在先前疫情時，自行吸收太多成本，政府要穩定電價，就要協助台電平衡財務。特別條例的各個項目，都是因應新的國際情勢，以及產業界第一線的意見，經過縝密規劃後所編列。

賴總統說，為了提升台灣的整體韌性，以及強化我們的產業競爭力，他希望這個特別條例，可以獲得在野黨的支持。讓我們在這個關鍵的時刻，可以團結一致，相挺產業、穩定物價、照顧民生。另外，明天是五一勞動節，我要感謝所有為國家、為家庭打拚的勞工朋友，一起打造更堅實穩固的台灣。

賴總統提到，近來，為了因應美國關稅政策的影響，勞動部長在洪申翰的帶領下，積極走訪各地工會，多方了解勞工朋友的意見。政府也推出各項措施來照顧勞工，像是支持受衝擊的企業辦理職能訓練；而其中，特別重要的就是「維持僱用安定」。因應國際情勢，政府一定做勞工朋友與全體產業的後盾。

他也再次呼籲在野黨，政治立場可以不同，但守護國家主權、支持出口產業、穩定民生物價，這絕對需要大家團結一致。

最後，賴總統強調，台灣在絕大多數的國際評比，都是完全自由民主的國家。黑的講久了，不會變成白的；但是，仍然有可能會因此混淆視聽，執政黨有責任把事實、把道理講清楚、說明白，為政府的施政辯護，讓民眾了解真相，再麻煩各位黨公職，發揮全力為政策宣傳，謝謝。

台電 物價 電價

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