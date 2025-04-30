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土銀偕26家金融機構 搶灘1,030億元渢妙一期風電聯貸

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

為響應國家能源政策，土地銀行於3月13日攜手26家國內外金融機構完成簽約，共同主辦丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）所投資之渢妙一期離岸風電案場聯貸案，融資規模達1,030億元，以公股銀行角色為離岸風電注入一劑強心針。

渢妙一期離岸風電案場位於臺中市外海約35公里處，由哥本哈根基礎建設基金開發建置，共將設置33座風機，總裝置容量約500 MW，預計116年完工，117年正式商轉，為我國首座採多家企業簽署購電協議（CPPA）之離岸風電案場，包括聯發科（2454）、聯華電子、遠傳電信、台灣大哥大、中美矽晶及GOOGLE等6家本土及美國頂尖企業皆簽署長期購電契約。

隨著國內離岸風電邁入區塊開發階段，台灣2026到2031年將產生1.08兆元風電融資需求，經濟部與國家發展委員會因此提高綠能建設開發專案之國家融資保證成數至8成，土地銀行與26家行庫本次簽約的渢妙一期離岸風電案場聯貸案不僅獲得4家國際出口信貸機構（Export Credit Agency）保證，更是國家融資保證中心提供8成保證的第一案，可謂我國能源轉型2.0的里程碑。

行政院自2022年起響應國際宣示淨零排放目標，由國家發展委員會公布「淨零排放路徑及策略總說明」與「12項關鍵戰略行動計畫」，號召政府部門、國營單位、民營事業合作啟動淨零轉型，其中，發展風電及綠色金融皆為關鍵戰略行動計畫要角。

因應國家政策需求，土地銀行今年以「擴大綠色金融．共創永續未來」為經營主軸，其中以「提升綠色授信」為重要經營方針之一，除積極爭取永續能源產業及循環經濟龍頭企業簽訂授信合約，另推展太陽光電貸款專案、「低碳轉型．海洋永續融資專案」及「建築綠色融資行銷方案」等永續貸款方案，期望運用綠色金融機制與影響力，創造企業、社會及環境永續發展。

土地銀行 離岸風電

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