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廠商瘋狂拉貨 主計總處：第1季GDP暴衝至5.37%

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
行政院主計總處30日公布2025年第1季經濟成長率暴衝至5.37%。聯合報系資料照片／記者季相儒攝影
行政院主計總處30日公布2025年第1季經濟成長率暴衝至5.37%。聯合報系資料照片／記者季相儒攝影

行政院主計總處30日公布2025年第1季經濟成長率暴衝至5.37%，較今年2月預測數3.46%，增加1.91%個百分點，為近4季新高，近15季次高。主計總處表示，主因商品出口及資本形成表現大幅優於預期。

主計總處簡任視察王翠華指出，隨AI新興科技應用需求強勁，高階資通產品供應瓶頸漸次排除，加上客戶端因應美國關稅措施而提前備貨，使得第1季按美元計價商品出口達1,296億美元，創歷年單季最高，較原預測高出80億美元，年增17.47%。

王翠華表示，假設第1季經濟成長率為5.37%，若第2季~第4季經濟成長率維持二月預測數不變，全年經濟成長率為3.6%，較上次預測高出0.46個百分點。

經濟成長率

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