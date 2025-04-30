CIP渢妙風場千億元融資到位 六企業簽CPPA拚2027年如期併網

哥本哈根基礎建設基金（CIP）透過旗下第五號旗艦基金（CI V）所投資開發的渢妙一期離岸風場1030億元專案融資到位，並與中美矽晶、台灣大哥大、遠傳電信、聯華電子、聯發科技、以及Google等六家企業簽署CPPA，將進入建置期，力拚2027年併網。這是經濟部推動區塊開發3-1期第一案有望如期達陣。

CIP 30日在台中市舉辦融資到位感恩典禮。台中市副市長黃國榮致詞盛讚渢妙一期高效率，台中市府依電業法在2024年11月15日出具開發同意函，渢妙一個月內達成漁業補償協議，預計今年6月就會拿到施工許可，2027年要完成渢妙一期500MW，2029年要完成渢妙一期600MW。

渢妙一期離岸風場於3月19日正式宣布融資到位，完成總金額約新台幣1,030億元的專案融資，成為第三階段區塊開發中首座融資到位的案場。此次融資案獲得27家國際與本地銀行踴躍參貸，並由荷、丹、英、比等四國之國家出口信貸與台灣國家融資保證中心提供擔保，充分展現歐洲政府與國內外資本市場對CIP的高度信心與對台灣綠能政策的支持。

渢妙一期位於台中外海，是CIP繼彰芳暨西島與中能風場後在台灣的第三座離岸風場，渢妙於2022年第三階段區塊開發第一期以第一序位獲配500MW容量，預計於2027年完工，全場綠電已透過企業購電協議（CPPA）完售來自台灣與美國的六家領導企業，包括中美矽晶、台灣大哥大、遠傳電信、聯華電子、聯發科技、以及Google，成為台灣首座將電力售予多家企業用戶的離岸風場，開創綠電市場交易新典範。

CIP亞太區合夥人暨渢妙風場董事長Thomas Wibe Poulsen表示，衷心感謝所有支持渢妙一期的合作夥伴，從供應商、聯貸銀行、購電企業到台灣政府。這不只是一個成功的專案融資案例，更是台灣離岸風電發展邁入全新階段的歷史性時刻。CIP團隊已全力投入風場施工，助攻台灣企業在全球淨零浪潮中鞏固其競爭力。

CIP亞太區域總裁許乃文表示，渢妙一期是第三階段區塊開發的定錨，驗證了能源轉型政策的可行性以及市場對綠電的明確需求，因此CIP已同步展開渢妙二期風場的開發與售電，她特別感謝政府促成國內資金投入離岸風電融資的積極作為，而CIP也將本著多年一貫兢兢業業的態度，持續支持台灣邁向淨零未來。

渢妙一期開發階段計畫執行長Joris Hol表示，在全球供應鏈緊縮、原物料價格飆升、資本市場觀望、售電模式變化的種種挑戰下，渢妙一期團隊展現驚人的韌性與專業，贏得銀行與客戶的信任，也成功吸引國內外一線供應商攜手合作。

渢妙一期施工階段計畫執行長Mark Wainwright於活動中分享風場建置進度。他指出，相關部件製造、船機人員調度、現場整備作業等，均已依既定時程全面展開，今年度的目標是全力推進陸域輸電設施的施工，以及水下基礎、風機零組件、海上變電站、海纜等關鍵部件之製造與準時交貨，以確保2026及2027年海上施工之順利進展。渢妙一期持續嚴守最高安全與品質標準，確保工程如期如質完成，為企業用戶穩定提供大宗綠電。