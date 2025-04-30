核三2號機下月屆齡 台電：準備好了 供電無虞至2033年

核三廠2號機運轉執照5月17日到期，台電表示，2號機運轉40年即將屆齡，是如期除役，接手的電力來源已經規劃好，今年為例，預計將有大潭7號機，興達新燃氣1、2號機、台中新燃氣1號機等新建燃氣機組共481.3萬瓩，合計大於核三2號機95.1萬瓩，台電準備的電力充裕無虞。

台電發言人副總蔡志孟表示，把時間拉長至2033年，經濟部能署規劃大型機組，除掉除役的機組之後有1786萬瓩，預估負載1150萬瓩，因此台電準備的電力不但是夠，還是充裕的，「供電確實是無虞」。

核電廠是零碳排電力，核電發電機組除役後是否碳排就會上升？蔡志孟說，從2016年起至2024年，碳排呈現逐年下降，今年至明年，核電廠除役後有再生能源的增加，以及燃氣取代燃煤，碳排及每度排碳系數都還會繼續下降。

民眾及產業都關心的電價，也不受5月核三廠2號機除役影響，蔡志孟表示，即使核能機組除役，短期內也沒有電價調漲的問題，4月的電價審議會已確定了4月至9月底的電價，至於10月電價，屆時會再由電價審議會決定。

蔡志孟解釋，核能發電成本較低，是因為核電廠的相關基礎成本已經攤提完畢，所以看起來成本是相對便宜，但未來如果有新的核電廠設置，或是舊的核電廠延役，就會有很多成本要加進來，「所以說最後的成本到底是高或低 那必須要經過最後的評估才知道。

在野黨正推進核管法修法，讓核電廠運轉年限從40年延長至60年，經濟部長郭智輝表示，若核管法修法過，經濟部會馬上啟動盤點現有機組安全性並邀國際專家來台檢驗。台電對此表示，若立法院有決議，台電一定尊重。