表揚國土保育有功人員 卓揆期勉確保國家資源永續發展

行政院長卓榮泰30日出席「2025年守國土護山河：榮耀查緝先鋒－國土保育跨部會共同查緝成果暨表揚大會」時，嘉勉所有接受表揚的查緝同仁，因為「你們的努力，讓國家的力量累積更多；政府也會持續集結檢、警、調、環力量，運用日新月異的新科技，戰勝不法集團，伸張公權力，成為保護國人的最佳屏障」。

卓榮泰到場後，首先聽取臺灣高等檢察署江林達檢察官說明「國土及環保案件共同查緝成果報告」，並於致詞時表示，30日接受表揚的環保英雄來自環境部、法務部調查局，以及臺中、桃園與雲林等地檢察署，透過通力合作守護國人健康、維護環境正義、確保國家資源永續發展，也讓臺灣美麗的國土得以繼續維持。

卓榮泰指出，非法集團棄置、掩埋大量營建事業廢棄物，並長期大量貯存及棄置廢塑膠混合物，違法出口至東南亞地區，嚴重影響國家形象，所幸第一線執法同仁及時查獲，將危害降到最低。卓院長表示，陳金德政務委員身兼行政院公共工程委員會主任委員，一直非常用心處理公共工程與重大工程的廢棄土方，政府未來一定會繼續加緊腳步，透過中央、地方通力合作，依照相關規定與程序加大執法力道。

此外，卓榮泰提到，此次查緝過程中，竟查獲部分官員、民代等地方人士怠忽職守，與不法集團勾結合作，圖謀私利、危害後代。卓院長強調，不論這些影響整體環境的不肖地方人士身分為何，政府絕對會站在第一線嚴查、嚴辦到底，尤其此次查扣的不法所得，以及大型犯罪機具與車輛數量都相當可觀，惟仍可能存在黑數，繼續危害社會，請法務部務必肩負責任，奉獻自身專業與知識，嚴厲打擊非法廢棄物。

卓榮泰表示，從事環境保護工作，是一條漫長且孤單的路，但只要大家隨手做環保，例如撿拾菸蒂與垃圾，就可以一點一滴累積成果，也為後代子孫累積更多力量，享受臺灣珍貴的國土資源。最後，卓院長再次肯定與感謝今日所有接受表揚的查緝先鋒，期勉大家繼續保持熱情，發揮更大影響力，感染、影響與帶領更多同伴投入環保工作，共同遏止違法行為，捍衛家園，保護下一代的未來。