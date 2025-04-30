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川普CCS政策轉向 石化業組產業聚落、科技業另闢減碳新途徑

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
川普CCS政策轉向，　石化業組產業聚落、科技業另闢減碳新途徑。圖／DIGITIMES提供
川普CCS政策轉向，　石化業組產業聚落、科技業另闢減碳新途徑。圖／DIGITIMES提供

美國總統川普2025年1月20日上任後，針對碳捕捉與封存(Carbon Capture and Storage；CCS)政策及資金進行調整。調研機構DIGITIMES今日發布調查指出，石化業獲川普支持，布局所受影響較小，進一步形成墨西哥灣CCS產業聚落，創造可觀獲利機會；科技業則擔心川普調降或撤銷補助款，故尋求自然捕碳方式，期在政策受阻的情況下，進行企業減碳。

美國2008年實施國內二氧化碳稅賦抵免45Q，並於2021年與2022年分別通過《兩黨基礎建設法》(Bipartisan Infrastructure Law；BIL)、《降低通膨法案》(Inflation Reduction Act；IRA)。BIL投資35億美元，打造四座直接空氣捕捉(Direct Air Capture；DAC)區域中心；IRA擴增版45Q未設置總投資金額上限，但將DAC補助金額由50美元/噸大幅提高至180美元/噸，促進企業投入CCS的意願。

DIGITIMES觀察，美國石化企業埃克森美孚(Exxon Mobil)和雪佛龍(Chevron)除專注自身減碳、與化肥製造商CF Industries合作、投資Svante與ION Clean Energy的低成本技術，以及部署海外CCS項目投資外，亦結合CCS技術和天然氣發電，以低碳供電滿足AI資料中心日益強勁的用電需求。

另外，兩石化業巨頭選擇在墨西哥灣沿岸州設置CCS計畫，形成墨西哥灣CCS產業聚落，與BIL下的DAC區域中心及其合作業者的CCS部署位置重疊，顯示該地區屬高碳排產業重鎮，亟需捕碳支援。

微軟(Microsoft)、Google受惠於IRA擴增版45Q稅賦抵免政策，大量採購DAC捕碳的碳移除(Carbon Dioxide Removal；CDR)，並成立碳移除聯盟Symbiosis與Frontier，共同推動碳移除技術；面對川普新政的不確定性，兩科技大廠布局造林、增強岩石風化(Enhanced Rock Weathering；ERW)、生物炭(biochar)等自然捕碳模式，以分散營運風險。

DIGITIMES認為，川普上任後表示支持石化產業，CCS技術可做為該產業獲利管道之一，故預期CCS在美國仍有空間和時間發揮，不至於完全延宕。儘管BIL與45Q政策補助未來可能面臨撤銷，卻促使科技業探求負碳技術以外的多元減碳途徑，將豐富全球減碳解決方案。

川普 美國

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