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民航局調查星宇飛安事件 若屬實機師恐被罰最高30萬

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
星宇航空。(本報資料照片) 吳淑君
星宇航空。(本報資料照片) 吳淑君

立法院交通委員會30日召開「近期我國航空、鐵路運營安全事件之檢討與改善及台鐵票價調整方案」專題報告，其中星宇航空JX789航班於菲律賓克拉克機場降落時飛安事件，民航局長何淑萍表示，若有違規將裁處，其中星宇航空一旦確認機師有疏失，將可警告或開罰6至30萬元。

根據報告指出，星宇航空2025年3月3日A321neo型機於菲律賓克拉克機場進場，原使用20跑道落地，但因風向改變改為02跑道，惟因進場高於正常下滑道，組員決定重飛。因組員情境警覺不足，未適當使用自動駕駛，造成航機速度及下降率增加，以致近地警告系統作動，機長隨即操控航機爬升至安全高度後，請求雷達引導第二次進場並安全降落。

民航局第一時間已暫停當事組員派遣，要求星宇航空A321機隊強化模擬機訓練與異常應變、落實飛航組員遵守操作手冊（FCOM）與標準作業程序（SOP），並要求公司加強檢視駕駛員適職性。民航局刻正調查中，如確屬組員違規，後續將依民用航空法相關規定裁處。

何淑萍會中接受採訪也坦言，星宇航空的案件當時是危險的，在降落階段時，組員沒有去察覺自動駕駛的使用，觸發了近地告警作動，民航局已經對星宇航空做了相關的調查，包含組員之間的CRM駕駛艙資源管理，後續調查確實有組員違規的話 ，將會依《民航法》相關規定裁處，將對組員警告或開罰6至30萬元罰款。

何淑萍強調，完整調查報告出來後，將送內部評議會，再來才會決定罰則，預計1到2個月內完成。

星宇航空 民航局 自動駕駛

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