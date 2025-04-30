川普打關稅牌 安永教台商三招避稅雷

美國總統川普掀起全球貿易洗牌。安永聯合會計師事務所30日舉辦線上研討會，指出川普團隊近期積極操作關稅作為外交工具，不僅援引《國際緊急經濟權力法》與《貿易擴張法》第232條，針對特定產業如鋼鋁、汽車加徵關稅，甚至預告將對包含東南亞在內的多個國家祭出高達49%的「對等關稅」，預計7月9日實施，恐對台商造成新一輪壓力。

安永副總經理李渝秀表示，許多台灣企業早在川普第一任期的中美貿易戰期間，已將部分生產線轉往越南等東南亞國家，試圖避開中國製造的關稅障礙。然而，這波新關稅政策卻連東南亞也一併納入，讓企業再度陷入產地風險之中，儘管台灣的半導體與資訊通訊產品部分被列入豁免清單，但考量川普政府向來政策變化迅速且傾向單邊主義，台灣企業仍須審慎評估整體布局與因應策略。

李渝秀建議，企業應從內部著手檢視目前交易流程與報關細節，包括產品價格組成、原料來源與供應鏈結構，甚至商品功能與稅則歸類等，建立彈性的風險預警與情境模擬機制，以因應未來可能出現的突發調整。尤其面對突如其來的高額關稅，若能事前確認原產地認定、稅則號列歸類與價格構成，將有助於避免稅負誤判與營運風險。

安永美國間接稅合夥人Helen Xiao補充，美國現行關務制度中仍存在多項可供企業靈活操作的策略，例如針對完稅價格的調整，可透過首次銷售原則或排除無形資產價值的方式，爭取降低稅負空間；而在原產地方面，則可申請官方原產地判定函令，確保關稅待遇的穩定性；正確使用HS Code稅則號列，也能有效避開被誤課不符產品性質的稅負風險。

面對這波潛在貿易風暴，台灣企業除了因應短期壓力，也應思考中長期策略。Helen Xiao建議，像是未來若能將產線布局延伸至美墨加自由貿易協定（USMCA）涵蓋國家，將有機會享有協定下的稅務優惠，不僅降低風險，亦能提升產品進入美國市場的競爭優勢。

安永強調，貿易政策牽一髮動全身，企業不應被動等待，而應積極調整全球營運策略。未來安永也將持續追蹤美方政策變化，協助企業快速反應、靈活布局，掌握貿易變局中的新商機。