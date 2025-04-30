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迎戰夏季夜尖峰！資誠建議啟用備用機組穩定夜尖峰用電

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
PwC建議，能在保障供電安全的前提下，採取具成本效益的短期調度策略。（法新社）
PwC建議，能在保障供電安全的前提下，採取具成本效益的短期調度策略。（法新社）

面對即將來臨的夏季用電高峰，台灣電力系統正經歷一場嚴峻的考驗，核電機組將於今年五月全數除役，新燃氣機組尚在試運轉階段，雖然太陽能與風力發電近年快速發展，但其發電能力仍受限於時段與季節變化，尤其在夜間尖峰時段，供電壓力倍增。資誠能源轉型事業服務團隊指出，在新舊機組交替的過渡期，適度啟用現有的備用燃煤或燃氣機組，將是維持供電穩定與控制財務風險的可行對策。

資誠指出，儘管台灣太陽光電裝置容量已達1,400萬瓩，風力發電也達到400萬瓩，但太陽能主要在白天發揮效益，平均每日可穩定供電約三至四小時；風力發電則以冬季表現較佳，然而夏季夜間，當太陽下山後，光電輸出幾近歸零，加上風力不足，形成「日落斷崖」的供電缺，。過去兩年，台電雖已調整時間電價結構，透過提高夏季夜間電價與推動需量反應，引導用戶移轉用電時段，約可降低夜尖峰負載3至5%，但隨著備援容量持續縮減，今年夏季情勢將更為嚴峻。

資誠建議，當前再生能源儲能系統雖具削峰填谷功能，但無法自行發電，也存在能量損耗，若僅為應付短期夏季尖峰而大量建置，將使單位成本大幅升高；至於新建燃氣機組雖具低碳與快速啟動優勢，卻需較長建置時間與資本投入，無法即時見效。相比之下，像興達電廠等地原已除役、尚未拆除的舊燃煤機組，因不需額外資本支出且折舊已完，可在設備、人力可調度的條件下，於限定時數內啟用，具備彈性又具成本控制優勢，適合作為過渡期間的緊急備援方案。

資誠會計師蔡亦臺表示，台灣可參考德國經驗，在面對能源短缺時，曾短期重啟燃煤電廠以應付需求，並不影響其中長期能源轉型目標。考量目前台電每度售電仍面臨虧損，政府又暫緩電價調漲，如何兼顧供電穩定與財務可持續性，將是今年夏季最大的挑戰。資誠建議，在保障供電安全的前提下，採取具成本效益的短期調度策略，不僅能避免過度資本支出，也有助維持台灣產業競爭力與能源轉型的穩健推進。

供電 太陽能 資誠

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