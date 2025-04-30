美國關稅陰霾籠罩 3月製造業景氣重跌二級轉低迷黃藍燈

受美國關稅陰霾籠罩，全球貿易風險升溫，台灣經濟研究院30日發布3月整體製造業景氣信號值由2月修正後的16.66分，大減4.54分至3月的12.12分，燈號更是重跌二級，由代表景氣揚升的黃紅燈轉為代表景氣低迷的黃藍燈，為今年以來第二個黃藍燈。

台經院示警，美中間關稅變數、美國擬加徵半導體關稅，以及美中兩國未來經濟表現等皆攸關台灣製造業表現，須持續觀察其變化。

台經院指出，國內製造業受惠於AI、高效能運算等商機持續，資通及電子零組件等需求仍旺，及客戶因美國關稅變數提前拉貨，進出口、製造業生產指數與外銷訂單年增率仍呈雙位數成長，惟春節干擾因素退去，3月漲幅已較2月數值明顯縮小，影響需求及原物料投入等指標表現。

再加上國內股市受美國關稅政策迭起，關稅壁壘風險升溫，台股出現賣壓下挫，加上台經院廠商調查顯示，看壞未來半年景氣表現的業者比例較上月數值增加，拖累經營環境面指標。因此，3月製造業景氣信號值減分，燈號也變燈。

台經院表示，受到美國關稅變數影響，客戶提前拉貨效應，製造業進出口、外銷訂單及生產指數等年增率維持雙位數成長，惟漲幅因2月春節基期因素退去而明顯縮小，導致各產業燈號多較上月表現轉差。

其中，資通訊相關產業因需求仍旺，電子零組件業與電腦、電子及光學製品業轉為代表景氣持平的綠燈。傳統產業中，機械設備業與電力設備業轉為代表景氣持平的綠燈，化學材料、金屬基本與石油及煤製品等業別，受到大陸需求減少及生產過剩、價格競爭等因素影響，相關出口、外銷訂單與生產續呈衰退，景氣燈號多轉為衰退的藍燈，顯示出傳統產業景氣仍呈現分歧。

台經院表示，隨著貿易不確定性風險增加，恐衝擊企業投資信心與供應鏈布局，會制約國內產業復甦力道，像美國擬加徵半導體關稅及限制高階晶片出口大陸等，將對高度依賴AI應用需求的台灣產業構成新的挑戰。

另一方面，台經院也提到，儘管美國暫緩對等關稅90天並豁免部分電子產品關稅，統一改採徵收10%關稅稅率，此讓美國整體關稅稅率超過1930年代水準。目前約70多國要與美國協商降低關稅，如何在短期間內達成共識，已成為未來的重要考驗。此外，美中間關稅抗衡近乎形成兩國貿易禁運，加上對等關稅可能危及中國以東南亞作為轉口、洗產地的中介，削弱大陸對其出口，同時大陸內部可能因貿易戰出現生產過剩，部分商品價格走軟，加大通縮壓力，也促使中低階製造業外移，不利大陸產業、經濟表現，進而影響我國製造業對大陸出口。