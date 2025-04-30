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關稅風險衝擊 3月台經院製造業景氣重摔兩級，降為景氣低迷黃藍燈

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
川普對等關稅政策引發全球貿易風險，製造業廠商看壞未來景氣，3月製造業燈號降回代表景氣低迷的黃藍燈。
川普對等關稅政策引發全球貿易風險，製造業廠商看壞未來景氣，3月製造業燈號降回代表景氣低迷的黃藍燈。

台經院今天發布3月製造業景氣燈號，盡管國內製造業受惠於AI、高效能運算及客戶提前拉貨，但隨著美國關稅政策調整，造成全球貿易風險升溫，廠商看壞未來景氣，3月台經院製造業景氣信號值大減4.54分至12.12分，燈號由代表景氣揚升的黃紅燈重摔兩級，轉為代表景氣低迷的黃藍燈，為今年以來第二個黃藍燈。未來要密切觀察美中關稅變數及美國擬加徵半導體關稅等，都將影響製造業表現。

台經院指出，雖然歐盟工業信心指數回升及中國PMI指數較上月數值增加，然美國及日本製造業PMI指標皆較上月數值下滑，且處於緊縮區間，顯示全球製造業前景仍呈分歧。國內製造業受惠於AI、高效能運算等商機持續，資通及電子零組件等需求仍旺，及客戶因美國關稅變數提前拉貨，進出口、製造業生產指數與外銷訂單年增率仍呈雙位數成長，惟春節干擾因素退去，漲幅已較上月數值明顯縮小，影響需求及原物料投入等指標表現。

國內股市受美國關稅政策迭起，關稅壁壘風險升溫，台股出現賣壓下挫，加上台經院廠商調查顯示，看壞未來半年景氣表現的業者比例較上月數值增加，拖累經營環境面指標。整體製造業景氣信號值由2月修正後之16.66分，減少4.54分至114年3月12.12分，燈號由代表景氣揚升的黃紅燈轉為代表景氣低迷的黃藍燈。

就細部產業來看，受到美國關稅變數影響，客戶提前拉貨效應，製造業進出口、外銷訂單及生產指數等年增率維持雙位數成長，惟漲幅因2月春節基期因素退去而明顯縮小，導致各產業燈號多較上月表現轉差，其中資通訊相關產業因需求仍旺，電子零組件業與電腦、電子及光學製品業轉為代表景氣持平的綠燈。傳統產業中，機械設備業與電力設備業轉為代表景氣持平的綠燈，化學材料、金屬基本與石油及煤製品等業別，受到中國需求減少及生產過剩、價格競爭等因素影響，相關出口、外銷訂單與生產續呈衰退，景氣燈號多轉為衰退的藍燈，顯示出傳統產業景氣仍呈現分歧。

展望未來，隨著貿易不確定性風險增加，恐衝擊企業投資信心與供應鏈布局，會制約國內產業復甦力道，諸如美國擬加徵半導體關稅及限制高階晶片出口中國等，將對高度依賴AI應用需求的台灣產業構成新的挑戰。另一方面，美國將與約70多國協商降低關稅，如何在短期間內達成共識，成為未來重要考驗。

台經院認為，美中間關稅抗衡近乎形成兩國貿易禁運，加上對等關稅可能危及中國以東南亞作為轉口、洗產地的中介，削弱中國對其出口，同時中國內部可能因貿易戰出現生產過剩，部分商品價格走軟，加大通縮壓力，也促使中低階製造業外移，不利中國產業、經濟表現，進而影響我國製造業對中國出口。未來要觀察美中間關稅變數、美國擬加徵半導體關稅及美中兩國未來經濟表現，都會影響台灣製造業表現。

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