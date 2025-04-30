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上班族難擺脫窮忙！ 低薪、凍薪…平均財富淨值36萬元

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

準備迎接五一勞動節，但上班族真的有擺脫窮忙，賺到錢嗎？根據yes123最新調查顯示，仍有不少上班族覺得累積的財富狀況並不理想，若將個人名下資產價值，減掉所有負債之後，衡量目前個人財富狀況，結果有31.2%透露，目前處於「負債大於資產」的窘境，算是需要舉債度日。

這也代表其餘68.8%的上班族，屬於「資產大於或等於負債」，而平均「總財富」的淨值為35.9萬元，略高於去年的33.9萬元；其中自認達「百萬元(含)以上」等級的，也僅佔了12.9%。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，除了擔心「中產階級」逐漸陷落，加上低薪、凍薪又負債的生活，導致越來越多人出現「隱性貧窮」窘境：雖然維持基本生活不成問題，卻沒有多餘的金錢與時間去消費，還有通膨壓力攪局，進一步惡化財務狀況，恐怕將持續衝擊台灣的內需經濟。

到底總財富至少要有幾位數，上班族才會覺得生活有「安全感」呢？根據yes123求職網的調查顯示，高達52.2%的人，覺得需要「八位數(千萬元等級)」起跳；但也有31.1%覺得需要到「七位數(百萬元等級)」；甚至有16.2%覺得需要到「九位數(億元等級)」。

至於若請勞工朋友們，衡量事業帶來的「有形財富」，以及親情、愛情與健康帶來的「無形財富」，自認目前的「職場與生活幸福指數」，平均落在61.2分，優於去年的58分，並創下三年新高。

綜觀本次調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌憂心表示，在加班文化盛行的台灣職場，工時過長所累積下來的工作疲憊感，影響身心健康，降低生活品質，忙於事業的結果，使得自己和親人相處時間減少，「無形的」人生財富匱乏。

楊宗斌進一步分析，相較下，「有形的」人生財富上，更是難以累積，除了青年低薪化問題外，還有碰上通膨時代，勞工財務壓力變大，導致一切「節省至上」，不僅減少消費意願，遑論購屋置產這件事，甚至不敢結婚、不敢生小孩。

楊宗斌更認為，假如勞工長期處於有「過勞風險」的職場環境，勢必衝擊工作效率，而且整日窮忙、無職涯目標，缺乏生活幸福感，最終將阻礙企業營運績效的成長，以及國家總體經濟表現。

上述「勞動節願望與職場幸福指數調查」，是由yes123求職網於2025年4月15日到4月28日，以網路問卷進行抽樣，調查已畢業(或退伍、免役)，年滿20歲(含)以上，目前有工作的會員，有效問卷共1,277份，其中男性633份，女性644份，信心水準為95%，誤差值為正負2.74%。

求職 職場

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