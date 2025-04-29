政院鬆口 台灣已有條件成立主權基金

行政院長卓榮泰昨天表示，過去政府對設立主權基金態度較保守，擔憂國家財政承擔能力不足，但以目前台灣經濟實力及科技產業發展，已具備考量成立國家主權基金的條件；他會用積極的方向，積極的態度推動，並已請國發會、中央銀行和財主單位，列出專案、提出報告，研究後續如何進行。

外貿協會董事長黃志芳昨出席論壇時也說，台灣經濟需要轉型，對外布局不應只有製造，還要參與新金融、科技、產業操作，最重要是盡快成立主權基金，掌握強而有力的武器，協助業者海外布局。

黃志芳指出，每個被美國對等關稅修理的國家，第一個反應就是說要趕快協助業者分散市場，分散市場的對象都差不多，這就像羅馬競技場，川普的關稅政策就是讓所有國家打成一團，如果台灣有主權基金，等於在這個競技場掌握強而有力的武器，如果沒有主權基金，台灣在這個競技場上，就是瘦小的格鬥士。

國民黨立委李彥秀昨在立法院質詢時說，全世界有九十個主權基金，總金額達八兆美元，我國沒有成立主權基金，已落後其他國家。主權基金有盈餘的話，補貼台電、補貼勞健保等都有足夠資源，財政上無後顧之憂，她以新加坡淡馬錫主權基金為例，說明成立主權基金的必要性。

卓榮泰說，「我們也很想成立主權基金」，國家發展到現在，經濟能力、財政能力和科技產業的發展能力都足以重新考量，過去對國家主權基金的設置較保守，認為有起有落，若經營不善不佳的話，我方禁不起大變動。他日前已和央行總裁楊金龍做過非正式的討論，他會請國發會、央行跟財主單位列出專案，提出報告後，研究後續如何進行。目前來看，願用較積極的方向，就此事討論，希望盡快能做個結論，他會直接了解。

而針對卓揆的說法，央行表示對政府推動設立主權基金持開放態度，但強調這類基金應由政府主導、專責機構管理，並以專法訂立制度架構，不宜無償挪用外匯存底資金。

央行說，國內已有類似主權財富基金的制度，包括勞保基金、勞退基金等，皆具備由政府出資、專業運用、穩健操作的特性，實質功能與主權基金相近。至於外匯存底的核心功能在於調節國際收支失衡與穩定外匯市場，主權財富基金則以追求長期報酬為目標，操作風險與屬性明顯不同，兩者在功能定位與資金用途上無法混為一談。