主權基金動用外匯存底 仍有異見

中央銀行昨（29）日重申，對政府推動設立主權基金持開放態度，但強調此類基金應由政府主導、專責機構管理，並以專法訂立制度架構，不宜無償挪用央行外匯存底資金。

央行指出，主權基金顧名思義即為政府擁有並管理的基金，各國多由政府設立專責機構，以自然資源收入、財政盈餘或政府指定資金（如退休基金）進行長期投資，藉此創造國家財富。至於初期資金來源，理應由政府自行安排，而非動用央行資產。

央行強調，外匯存底核心功能，在於調節國際收支失衡與穩定外匯市場，運用原則重視安全性與流動性，不宜承擔過高風險。相較之下，主權財富基金則以追求長期報酬為目標，其操作風險與屬性明顯不同。因此，兩者在功能定位與資金用途上無法混為一談。

針對部分建議透過修正《中央銀行法》以設立外匯投資基金公司的主張，央行表示不具可行性。國際上已開發國家如挪威、新加坡、南韓等，亦多以專法設置主權基金，未見以央行法為依據者。

資金來源方面，央行強調外匯存底為央行資產的重要組成，其背後對應為新台幣發行量及各類負債，如轉存款與央行NCD等。

若在未減少相對負債的情況下無償撥用外匯存底，將對金融穩定構成潛在風險。截至今年3月底，我國外匯存底雖達5,780億美元，但同期外資持有我國股票與債券市值達7089億美元。