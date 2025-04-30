快訊

美股道指漲300點 但創逾半世紀總統上任百日最差表現

聽新聞
0:00 / 0:00

主權基金動用外匯存底 仍有異見

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

中央銀行昨（29）日重申，對政府推動設立主權基金持開放態度，但強調此類基金應由政府主導、專責機構管理，並以專法訂立制度架構，不宜無償挪用央行外匯存底資金。

央行指出，主權基金顧名思義即為政府擁有並管理的基金，各國多由政府設立專責機構，以自然資源收入、財政盈餘或政府指定資金（如退休基金）進行長期投資，藉此創造國家財富。至於初期資金來源，理應由政府自行安排，而非動用央行資產。

央行強調，外匯存底核心功能，在於調節國際收支失衡與穩定外匯市場，運用原則重視安全性與流動性，不宜承擔過高風險。相較之下，主權財富基金則以追求長期報酬為目標，其操作風險與屬性明顯不同。因此，兩者在功能定位與資金用途上無法混為一談。

針對部分建議透過修正《中央銀行法》以設立外匯投資基金公司的主張，央行表示不具可行性。國際上已開發國家如挪威、新加坡、南韓等，亦多以專法設置主權基金，未見以央行法為依據者。

資金來源方面，央行強調外匯存底為央行資產的重要組成，其背後對應為新台幣發行量及各類負債，如轉存款與央行NCD等。

若在未減少相對負債的情況下無償撥用外匯存底，將對金融穩定構成潛在風險。截至今年3月底，我國外匯存底雖達5,780億美元，但同期外資持有我國股票與債券市值達7089億美元。

主權基金 央行

延伸閱讀

卓榮泰提匯率戰「最壞狀況」 賴士葆酸沒進入狀況

設立主權基金有譜？卓揆承諾積極推動啟動專案研議

推主權基金不再保守 卓榮泰：已請國發會、央行提專案

面板市況不妙？挪威主權基金、新加坡政府基金、鴻海同步出脫群創股

相關新聞

政院鬆口 台灣已有條件成立主權基金

行政院長卓榮泰昨天表示，過去政府對設立主權基金態度較保守，擔憂國家財政承擔能力不足，但以目前台灣經濟實力及科技產業發展，...

關稅戰恐變貨幣戰 卓揆：未來匯率是重大挑戰

美國總統川普上任後大打關稅戰，立委關切接下來是否衍生貨幣戰造成台幣大幅升值，行政院長卓榮泰表示，台幣長期呈現穩定狀態，但...

丁學文專欄／川普vs.Fed已偃旗息鼓？深水炸彈恐將到來

4月17日，美國總統川普在社交平台Truth Social明確表示希望聯準會（Fed）主席鮑爾可以下台；而短短4天後，川普再次發文猛烈抨擊鮑爾，稱其為「太遲先生（Mr. Too Late）」、「一個大失敗者（A Major Loser）」，並要求他立即降息以避免經濟衰退。然而，到了4月22日，川普在白宮記者會上又改口表示，他無意開除聯準會主席鮑爾，讓憂心Fed決策獨立性的投資人鬆一口氣，也順道帶動美國股匯債市的盤中走揚。難道白宮和聯準會的相看兩厭就這樣過去了？要怎麼解讀再過來的可能發展？對美國或全球經濟又有什麼影響？

卓揆：積極推動主權基金 已與央行、國發會、財部啟動專案研議

立委喊話政府設立主權財富基金，行政院長卓榮泰昨（29）日表示，近期已跟央行、國發會及財政部啟動專案研議，他認為以現在台灣...

主權基金動用外匯存底 仍有異見

中央銀行昨（29）日重申，對政府推動設立主權基金持開放態度，但強調此類基金應由政府主導、專責機構管理，並以專法訂立制度架...

2023年國富調查 平均家庭財富1,889萬

行政院主計總處昨（29）日公布2023年國富統計結果，因2023年股市大漲，「護國神山」台積電帶頭衝，加上央行升息，推升...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。