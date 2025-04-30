卓揆：積極推動主權基金 已與央行、國發會、財部啟動專案研議

立委喊話政府設立主權財富基金，行政院長卓榮泰昨（29）日表示，近期已跟央行、國發會及財政部啟動專案研議，他認為以現在台灣經濟、財政等方面都足以讓政府重新考量，「我們也很想成立主權基金」，承諾將積極推動。

卓榮泰昨日赴立法院施政報告並備詢，國民黨立委李彥秀質詢指出，全球超過90個國家設立主權財富基金，以新加坡淡馬錫等經驗，說明主權基金在財政盈餘與國家戰略資源上的關鍵作用，呼籲卓揆應親自督導規劃設立主權基金。

卓榮泰表示，政府過去對主權基金設置較為保守，認為有起有落，台灣禁不起過大變動，若經營不善、不佳的話恐有風險，但現在他認為，在各方面條件較足夠的情況下，政府會往積極的方向、用積極的態度來推動。

卓榮泰正面表態，國家發展到現在，台灣的經濟能力、財政能力、科技產業發展能力，都足以讓政府重新來考量。近期他已跟央行、國發會、財政部討論，並願意親自督導這項政策，將以最高標準審慎評估規劃，在國內形成充分共識後推動設立。

卓榮泰強調，未來要考量的是基金規模到底要多大，或是如立委所說，確實要有個專法來管理，以及如何訂定投資方向等，要如何建立公平機制，讓國內都能看到。

李彥秀表示，參考設立主權基金需考量資金來源、基金規模、投資方向、未來是否訂定專法、成立專責管理機構等，以確保基金運作符合國際規範，這些議題都需要非常縝密的規劃與設計。

李彥秀指出，非常期待台灣能夠儘速成立國家主權基金，未來如果賺錢、有盈餘，包括撥補台電、勞健保等，都可有足夠資源，在財政上也較無後顧之憂。

立法院財政委員會曾在2023年時提案，建議央行動用外匯存底成立主權基金，當時央行也舉行公聽會討論，央行當時表示，不反對成立主權基金，但反對無償挪用外匯存底。

根據央行先前報告，設立主權財富基金的已開發國家，並無以央行法規範主權財富基金設立及運作，多以專法規範，例如南韓是以《韓國投資公司法》規範，資金來源為外匯存底；挪威則是規範在《政府退休基金法》；新加坡主權財富基金是依新加坡公司法組織設立。世界各國來看，主權基金的資金來源多來自外匯、天然資源收益、財政盈餘。