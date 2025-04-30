彭博推演電價上漲衝擊 恐侵蝕台積電毛利率
彭博資訊分析師指出，台灣電價可能上漲，對台積電（2330）利潤的威脅可能不亞於美國課徵關稅造成的間接影響，電價因素恐侵蝕台積電毛利率高達2.13個百分點，推估電價占台積電製造成本比重，從2020年至2026年可能倍增至12%。
彭博分析師指出，台灣工業電價2025上半年意外凍漲後，由於台電嚴重虧損，不太可能繼續凍漲，可能會在下半年和明年調漲。
彭博分析師的核心情境為假設電價在2025年至2026年每年調漲20%，台灣今年工業電價將追上南韓，明年超過日本。
目前台灣工業用電平均電價為每度新台幣4.29元，較南韓低14%，也比日本便宜25%。
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