彭博推演電價上漲衝擊 恐侵蝕台積電毛利率

4月17日，美國總統川普在社交平台Truth Social明確表示希望聯準會（Fed）主席鮑爾可以下台；而短短4天後，川普再次發文猛烈抨擊鮑爾，稱其為「太遲先生（Mr. Too Late）」、「一個大失敗者（A Major Loser）」，並要求他立即降息以避免經濟衰退。然而，到了4月22日，川普在白宮記者會上又改口表示，他無意開除聯準會主席鮑爾，讓憂心Fed決策獨立性的投資人鬆一口氣，也順道帶動美國股匯債市的盤中走揚。難道白宮和聯準會的相看兩厭就這樣過去了？要怎麼解讀再過來的可能發展？對美國或全球經濟又有什麼影響？

2025-04-30 06:00