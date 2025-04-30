投審會通過多項增資案 外商爭相加碼半導體鏈
經濟部投資審議會昨（29）日通過多項外商對台灣半導體供應鏈增資案，包括荷蘭商艾士麥（ASML HOLDING N.V.）以新台幣26.1億元增資西盟科技，從事經營半導體雷射光源設備安裝及零組件銷售、維修業務；以及日商住友商事株式會社（SUMITOMO CORPORATION）以新台幣22.7億元，增資台灣國際住商電子，從事半導體材料及電子零件材料之進出口貿易、銷售業務。
經濟部昨也通過祥碩科技公司（5269）以3.9億美元，取得美國TECHPOINT, INC.之100％股權，從事積體電路設計業務；以及通過國巨公司（2327）以777.9億日圓（約5.2億美元），公開收購日本上市公司SHIBAURA ELECTRONICS CO., LTD.最高100％股權。
經濟部投審會昨召開會議，通過三件僑外投資共新台幣136.4億元、三件對外投資案共9億9,889萬美元。
僑外投資方面，投審會通過英屬開曼群島商STONEPEAK OCEANVIEW（CAYMAN）HOLDINGS COMPANY以新台幣87.5億元增資巔峰海景投資公司，並以其中新台幣83億元增加轉投資海能國際投資公司。
第二案是ASML增資西盟科技公司；第三案是日商住友商事株式會社增資台灣國際住商電子公司。兩案皆有利鞏固台灣半導體供應鏈。
在對外投資部分，經濟部通過宏碁公司以8,604.8萬美元取得英屬開曼群島EMBEDDED CITY LIMITED 之100％股權，間接取得台灣振華電子公司股權。第二案是通過國巨公司公開收購日本上市公司SHIBAURA ELECTRONICS CO., LTD.最高100％股權。第三案是祥碩科技公司以3.9億美元，取得美國 TECHPOINT, INC.之100％股權。
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