特別條例千億撥補台電 經部：穩電價為產業最迫切需求

面對美國關稅衝擊，經濟部部長辦公室表示，政府編列千億改善台電財務，以利穩定電價，是產業最迫切需求，但目前產業界最擔憂的是，國民黨已表態預算通過機會不大；另在野黨不斷強調「核能治百病」，卻忽視電網穩定及韌性，令人遺憾。

核三廠2號機將在5月17日停機，屆時台灣正式進入非核家園。媒體報導，台中市長盧秀燕今天受訪表示，經濟部長郭智輝不要喜孜孜宣布能源達成政策目標，隨著關稅海嘯來襲，是不是還要這麼硬邦邦的讓能源處在風險當中。

經濟部部長辦公室晚間發布聲明回應，面對關稅衝擊，政府已提出一系列政策與措施，包括編列新台幣1000億元改善台電財務，以利穩定電價，這正是產業界最希望政府能提供的協助，「盧市長身為地方首長，應該更清楚地方產業迫切的需求」。

經濟部指出，目前產業界最擔憂的，是國民黨已表態預算通過機會不大，希望盧秀燕除了關心能源政策外，也能勸說國民黨立委通過預算，和政府一起協助產業度過難關。

此外，盧秀燕以西班牙、葡萄牙、法國停電為例質疑再生能源。經濟部表示，事實上，目前西班牙及葡萄牙政府尚在調查原因，是否和使用再生能源有關或是人為攻擊猶未可知，需要專業分析以釐清。

經濟部指出，盧秀燕卻能在地球的遠端，比歐洲人民更快知道停電的根本原因為何，並以此批判政府的能源政策。此外，法國是歐洲首屈一指的核能大國，「若停電原因是使用再生能源，那法國為什麼也會停電？」

經濟部強調，不論是哪種能源，台灣在強化電網韌性及發電能源來源多元化上，都必須做出努力，才能提升國家的能源安全。在野黨只是不斷地強調「核能治百病」，而忽視電網穩定及韌性，令人遺憾。