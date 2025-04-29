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核三2號機5/17除役 台電：近500萬瓩燃氣機組接棒

中央社／ 台北29日電

核三廠2號機將在5月17日停機除役，台電今天表示，40年運轉期限早在2002年「核子反應器設施管制法」立法時就已確定，已規劃今年有近500萬瓩大型燃氣機組加入供電行列，加上再生能源、抽蓄水力及負載管理等調度手段，可確保供電無虞。

台電強調，供電穩定是台電的天職，也是社會最大共識，每一部機組除役，台電都有相應規劃因應，外界無需因為除役的是核能機組就特別提出質疑，盼民眾支持各項電力建設以持續穩定供電。

台電透過新聞稿指出，2016年核電占比超過10%，仍出現連續多日供電吃緊狀況，備轉容量率曾下探1.64%，至今仍為史上最低，顯示穩定供電的能源選項是複選題，而非單選題。而核三2號機進入除役亦非突然發生，台電已預備各項電力供需因應措施。

包含今年將陸續上線的大型燃氣機組即包含大潭7號機、興達新1號機、興達新2號機及台中新1號機，總裝置容量達480萬瓩，新增機組遠大於核三2號機95萬瓩，可確保民眾用電需求。

針對「火力發電將使用電變髒」說法，台電說明，將燃氣和燃煤混為一談是混淆視聽的說法，一般人也不會將瓦斯爐和碳烤爐當成一樣的爐具，事實上，2016年以前核電占比高，空污排放卻為近年之最，政府自2016年起推動「以氣代煤」及「空污防制設備效能提升」才讓近年電力排碳係數及空污排放量逐年降低。

電力排碳係數方面，國內自2016年每度0.530公斤降至2024年0.474公斤，降幅約10.6％；台電火力電廠空污排放亦大減近70%，自2016年10.7萬公噸降至2024年3.4萬公噸。

對於外界關心電價恐變貴，台電表示，比較同為國營電業為主、核能占比更高的法國和韓國電價均較台電更高，顯現俄烏戰爭影響全球燃料價格飆漲，才是多數國家電業虧損、大漲電價的主因，與核能占比無絕對關係。

相較之下，台灣電價採和緩調整，兼顧穩定物價、照顧民生及產業競爭力，目前住宅、工業電價皆仍維持世界主要國家中前10低。

根據統計，全球近200個國家，目前其中約30國使用核能，亦即逾80%國家以其餘能源供電，代表是否使用核能與穩定供電無絕對關係。

台電表示，目前核一為配合新北市政府要求興建室內乾貯，已拆除關鍵設備，核二也因新北市政府延宕室外乾貯施工，導致用過燃料棒無法自反應爐爐心取出，亦無法更換新燃料棒，因此兩者當前在技術上均無延役或重啟的可能。

台電進一步說，即使是核三也無法直接繼續運轉，仍需採購更換燃料，並進行各項安全檢查、設備更新汰換及通過國際同儕審查等具體工作，以確保核安。

台電補充，根據國際能源總署（IEA）統計，去年全球新增能源供應占比以再生能源38%居首，天然氣28%居次，接續為煤15%、石油11%、核能8%，顯示國際趨勢為以多元能源穩定供電，而非獨尊單一種能源，台電也持續關注國際趨勢並對各能源採開放態度。

台電強調，核電使用仍須正視「核能安全」、「核廢料得以處理」及「社會共識」3大前提才是負責任的作法。

供電 台電

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