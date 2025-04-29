童子賢：天然氣使用比重過高 有害國家安全

對於核二廠三號機將在下個月除役，和碩董事長童子賢今天呼籲政府，應借鏡瑞典及瑞士、日本的作法，修改法規，重新強化核能的使用。他說，其他先進國家都已重新擁抱核能，台灣不應原地踏步；此外，天然氣使用比重過高，反而有害國家安全。

童子賢指出，台灣即將步入一年用電3千億度，政府認為在2032年之前不缺電，有其道理，雖然政府號稱在天然氣等綠能發電之下，這七年多並不缺電，台電卻一直限制新竹以北的資料中心設立，亦即限制北部的用電，整個電網均勻度不同，北部重啟核二就不會有此限制，亦即總量雖然夠用，但在不同區域調度卻不均勻，北部的電仍不夠使用。

第二，用電即將步入3千億度電，電的效率影響成本，會影響產業競爭力和民生負擔，在所有公共支出裡，電和能源比醫療健保花費更貴，他指出，醫療費支出合計健保加自費，一年要1兆多元，電和能源則要2兆元，甚至2兆5千億元以上，而不同的能源有不同的價格，其中，核二及核三廠過去一度電價為1.1至1.4元，若是太陽能電板，台電收購價就是4.5元，風電則更貴，尤其台灣土地太少，若要發展風電只能發展離岸風電，價格現在4、5元，未來甚至超過7、8元都有可能，因為要在海上向下打樁，成本更高；他以大陸為例指出，大陸目前的風力發電占全世界比重38%，每度電大約在3元，台灣則會比此更高。

他也強調，核二核三的固定資產攤提，早就提光了，為何要廢棄台灣價值數千億的資產而不使用？他呼籲，立法院和政院要分別進行修法與核二、核三的延役準備。

童子賢指出，環境法規若有規定「非核家園」，改成「零碳家園」或「淨零碳排家園」就是非常好的發展方向。另外，在核子設施管理條例中，規定使用40年就要除役，像核三下個月也是因為滿40年就要除役，但反觀其他國家，瑞士、瑞典、和美國、日本，很多國家最近都有陸續調整措施，尤其是在最近一年更加密集，例如，瑞士和日本就修掉了40年使用限制的措施，這反而很奇特。例如，家庭會議決定一個車子使用6年就要廢棄掉，但6年一到，卻發現油門還很行，為何時間一到就要丟掉呢？這就好比核子設施，核二及核三每年可為台灣發300億至330億度的電，每一度若能比上述綠電便宜3至5元，等於便宜1000億至1300億元，這就為台灣財政帶來很大幫助，若能在能源項目上提高效率、減少損耗，台電也不需要虧損，一年就可賺回1千多億元，立院也不用為編列預算撥補台電而爭吵。

童子賢以日本為例，日本已走出福島核災受害國的陰影，至今已重啟核能6、7年，2024年使用核能的占比已達8.5%，日本前首相岸田文雄在2022年公布，日本要在2030年把核能的比重恢復至22%，要最大限度的使用核能，因此可思考一下，瑞士、瑞典、日本都是先進國家，他們都在擁抱核電，為何要把好好的核能廢掉？他也呼籲立院，不要只陷在彼此間敵對的狀態，能源對全民和整體產業競爭力很重要，以委內瑞拉為例，不是來自別的國家攻擊，而是自己把一盤好好的棋給玩壞掉，台灣要引以為鑑。

童子賢說，台電為何虧損累累，就是因為選擇了大量的天然氣，但由於俄烏戰爭期間使台電一年虧損快3千億元，現在累計4千億至5千億元的虧損，且不能以戰爭為理由，再看過去30年的天然氣價格，可看出操控天然氣價格的國際壟斷廠商，尤其是冷冬時，一口氣把價格拉高至好幾倍，所以台灣為何要選如此價格不穩定的能源？即使宣稱比煤炭乾淨，煤炭碳排一度會有600、700克的二氧化碳排放，天然氣仍有約當煤炭6成的排放，不如核電幾乎是零碳排，仍是價格不穩定、高碳排，更嚴重的是國家安全。

對國家安全，童子賢指出，液化天然氣不可能作半年、一年的儲藏，頂多一、二個星期，若台灣一旦有「狀況」，貿易的海線斷掉，只要停止2周，台灣天然氣就沒了，所以缺乏能源韌性，這和核能完全不同，只要原料放進去就可以維持18個月，如果是快中子反應爐，更是3年至10年都不需要再增加燃料就會持續發電，不會斷電。

對於媒體提問台積電赴美設廠會否機密外洩，他也指出，台積電即使赴美國設廠，也不會有外洩機密的問題，台積電的競爭力來自日積月累的文化，和製程的精進，而且台灣是累積30至40年，才建立以新竹為中心，有整個完整的產業鏈，連洗防塵衣都是重要的產業鏈，美國即使現在花十年都作不到，所以前五年至十年仍要由台灣打包整個配備運到美國才能運作。

再者，台灣是用好的人才去從事具競爭力的行業，美國是否有這麼多優質的大學畢業生願意穿著防塵衣，把手機交出來十個小時就待在防塵室裡，這對熱愛社群媒體的美國下一代，能否接受這種挑戰，實在有疑問。而且台積電很早就在南京設廠，包括廣達、鴻海、和碩，也都早在大陸設廠，也並沒有機密外流，真正的利基是在文化及工作群，不會因為在哪裡設廠就改變，他也相信，「少了台灣新竹的支持，美國是沒辦法運作的」。