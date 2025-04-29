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勞動部頒獎表揚模範勞工 卓榮泰在立院答詢取消出席

攝影中心／ 記者邱德祥／台北即時報導
行政院秘書長龔明鑫（左二）今天出席全國模範勞工表揚典禮，頒獎表揚模範勞工僺偶師王奕（右）。記者邱德祥／攝影
行政院秘書長龔明鑫（左二）今天出席全國模範勞工表揚典禮，頒獎表揚模範勞工僺偶師王奕（右）。記者邱德祥／攝影

行政院秘書長龔明鑫和勞動部長洪申翰今天出席全國模範勞工表揚典禮，向全國勞工朋友們獻上最高敬意，原定要親自出席的行政院長卓榮泰，因為在立法院接受質詢無法分身出席，只能指派秘書長龔明鑫代表，龔明鑫親自頒獎肯定61位模範勞工與移工對於國家發展和社會經濟的努力與貢獻。今年度獲獎的61位勞工分別來自於國防及高科技產業、製造業、醫療照護事業、交通運輸、民生服務業、餐飲業從業人員，以及布袋戲操偶師、木作技藝、電影美術設計等專業職工，還有為勞工發聲的工會領袖與會務人員、於產業界與社福或家庭中投入的移工等多元領域，展現勞工朋友於各行各業中的專業表現。

今天表揚的61位獲選模範勞工有許多值得國人肯定在職場上的卓越表現。例如服務於國家中山科學研究院彈頭武裝組副組長王勇謀，專精於高風險火炸藥及彈頭研製，致力於國防工業自主發展，提升國家安全及軍事戰力。來自越南的鄭氏英，在倉和股份有限公司擔任機台操作工作，擁有豐富的經驗並持續進修，積極協助外籍同仁快速掌握操作技巧，工作之餘亦參與志工活動，充分展她的專業、愛心與責任感。

勞動部表示，獲獎的模範勞工已安排於今天至總統府晉見賴總統，除了對於今年的全國模範勞工表達最高的敬意外，同時也對各行各業的勞工朋友致上最深的謝意。未來勞動部會繼續努力，推動符合勞工所需的法令與政策，成為全國勞工最堅定的夥伴。

行政院秘書長龔明鑫（中）今天出席全國模範勞工表揚典禮，頒獎表揚模範勞工伊慕多（右二）， 並和他家人合影。記者邱德祥／攝影
行政院秘書長龔明鑫（中）今天出席全國模範勞工表揚典禮，頒獎表揚模範勞工伊慕多（右二）， 並和他家人合影。記者邱德祥／攝影
行政院秘書長龔明鑫（左）今天出席全國模範勞工表揚典禮，頒獎表揚來自越南的模範勞工鄭氏英（右二）， 並和她家人合影。記者邱德祥／攝影
行政院秘書長龔明鑫（左）今天出席全國模範勞工表揚典禮，頒獎表揚來自越南的模範勞工鄭氏英（右二）， 並和她家人合影。記者邱德祥／攝影
行政院秘書長龔明鑫（左）今天出席全國模範勞工表揚典禮，頒獎表揚模範勞工伊慕多（右）。記者邱德祥／攝影
行政院秘書長龔明鑫（左）今天出席全國模範勞工表揚典禮，頒獎表揚模範勞工伊慕多（右）。記者邱德祥／攝影
勞動部今天頒獎表揚模範勞工，勞動部長洪申翰出席受訪。記者邱德祥／攝影
勞動部今天頒獎表揚模範勞工，勞動部長洪申翰出席受訪。記者邱德祥／攝影
行政院秘書長龔明鑫（前排左六）今天出席全國模範勞工表揚典禮，頒獎表揚模範勞工 並合影留念。記者邱德祥／攝影
行政院秘書長龔明鑫（前排左六）今天出席全國模範勞工表揚典禮，頒獎表揚模範勞工 並合影留念。記者邱德祥／攝影

勞動部 朋友 移工

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