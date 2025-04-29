勞動部頒獎表揚模範勞工 卓榮泰在立院答詢取消出席

行政院秘書長龔明鑫和勞動部長洪申翰今天出席全國模範勞工表揚典禮，向全國勞工朋友們獻上最高敬意，原定要親自出席的行政院長卓榮泰，因為在立法院接受質詢無法分身出席，只能指派秘書長龔明鑫代表，龔明鑫親自頒獎肯定61位模範勞工與移工對於國家發展和社會經濟的努力與貢獻。今年度獲獎的61位勞工分別來自於國防及高科技產業、製造業、醫療照護事業、交通運輸、民生服務業、餐飲業從業人員，以及布袋戲操偶師、木作技藝、電影美術設計等專業職工，還有為勞工發聲的工會領袖與會務人員、於產業界與社福或家庭中投入的移工等多元領域，展現勞工朋友於各行各業中的專業表現。

今天表揚的61位獲選模範勞工有許多值得國人肯定在職場上的卓越表現。例如服務於國家中山科學研究院彈頭武裝組副組長王勇謀，專精於高風險火炸藥及彈頭研製，致力於國防工業自主發展，提升國家安全及軍事戰力。來自越南的鄭氏英，在倉和股份有限公司擔任機台操作工作，擁有豐富的經驗並持續進修，積極協助外籍同仁快速掌握操作技巧，工作之餘亦參與志工活動，充分展她的專業、愛心與責任感。