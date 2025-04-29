核三廠2號機5月除役 台電：今年有近500萬瓩大型燃氣機組替補
外界關心核三廠2號機除役後供電，台電29日表示，核三2號機5月除役，40年運轉期限是早在2002年《核子反應器設施管制法》立法時就已確定，因此台電已規劃今年將有近500萬瓩大型燃氣機組陸續加入供電行列，新增機組遠大於核三2號機95萬瓩，可確保國人用電需求。
台電並表示，加上再生能源、抽蓄水力及負載管理等調度手段，即便核三廠2號機除役後，仍可確保穩定供電無虞。台電強調，供電穩定是台電的責任，也是社會最大共識，每一部機組除役，台電都有相應規劃因應，盼國人支持各項電力建設以持續穩定供電。
台電表示，核三2號機進入除役，台電已預備各項電力供需因應措施，如今年將陸續上線的大型燃氣機組即包含大潭7號機、興達新1號機、興達新2號機及台中新1號機，總裝置容量達480萬瓩，新增機組遠大於核三2號機95萬瓩，可確保國人用電需求。
台電指出，2016年核電占比超過10%，仍出現連續多日供電吃緊狀況，備轉容量率曾下探1.64%，至今仍為史上最低，顯示穩定供電的能源選項是複選題，而非單選題，而核三2號機進入除役亦非突然發生，台電已預備各項電力供需因應措施，如今年將陸續上線的大型燃氣機組即包含大潭7號機、興達新1號機、興達新2號機及台中新1號機，總裝置容量達480萬瓩，新增機組遠大於核三2號機95萬瓩，可確保國人用電需求。
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