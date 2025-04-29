威力暘5月13日法說 車載應用受美國關稅影響低

威力暘-創（6988）5月13日受邀參加群益金鼎證券之法說會，公司表示，對近期的美中關稅政策對汽車零組件的影響，威力暘目前的車用電子控制單元(ECU)產品主要銷售台灣與大陸地區，供應當地內需市場為主，大陸地區終端客戶外銷則以俄羅斯、歐洲、中南美洲市場為主，目前關稅政策對整體營運影響有限。

威力暘台灣產品所使用的美國晶片，主要供應內銷市場，大陸地區部分產品少數使用美國晶片，晶片主要在泰國、馬來西亞、新加坡等地區生產投片(tape-out)，關稅政策影響有限；威力暘具設計開發與選用料件的能力，因應關稅政策的不確定因素，除了持續建構多元供應鏈，未來設計的產品所選用的零件亦可隨時因應關稅政策變動移轉採購地區。

威力暘產品觸角已延伸至各種交通工具電子元件，包含電動車、汽車、電動機踏車、商用車、船舶市場，依據客戶地區、功能與法規需求進行客製需求設計，不僅強化產品附加價值，也有助於調整零組件來源與設計結構，靈活因應政策變動，降低關稅的影響，並維持產品競爭力。

威力暘持續關注國際政策發展，對於關稅政策不確定性可能造成消費者的延遲消費，即使短期可能有所影響，惟交通工具屬剛性需求，且交通工具市場需有較長之認證期之進入門檻，短期間內供應鏈難以被取代，威力暘憑藉自身供應鏈彈性與在地化能力，搭配客戶拓展具潛力的市場通路，提供多元的車用電子控制單元ECU解決方案核心能力，以競爭力提升因應經營環境變動。