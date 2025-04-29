卓榮泰：勞保由政府負最終責任 會視需要繼續撥補

行政院長卓榮泰今天表示，勞保是由政府負最終責任，已連續6年加上疫後特別預算，共撥補勞保新台幣3870億元；未來年度會視需要進行撥補，這次提出的特別條例也撥補100億元，會繼續撥補。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，民進黨立委李昆澤質詢時指出，勞保是國家最重要的社會保險，截至2月底全國有超過1045萬人投保，對勞工退休後是最基本保障，據今年勞保財務精算報告，因政府連續6年共撥補新台幣3870億元，讓勞保財務在2031年才會出現負值。

李昆澤說明，政府從2020年開始撥補勞保，這份財務報告也指出，政府要持續撥補，且要加大力道，才會讓民眾對勞保更有信心，也減少勞工退休後「一次領」的狀況，對勞保財務安全、國家落實責任幫助非常大。李昆澤詢問，政府是否持續撥補勞保。

卓榮泰答詢時指出，連續6年對勞保撥補，再加上疫後特別預算的300億元，一共撥補勞保3870億元；勞保是政府舉辦的社會保險，政府負最終責任，而且是穩定社會、穩定勞保的必要措施。

卓榮泰強調，一樣會在未來年度中，視需要進行撥補；這次提出「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，其中也編列撥補勞保100億元，相信朝野黨團會支持，穩定勞保財務健全，「我們會繼續撥補」。