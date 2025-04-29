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蔡司：今年台灣人力擬增50人 5月宣布AI新投資案

中央社／ 台北29日電
蔡司台灣總經理章平達表示，蔡司集團履行加碼台灣的承諾，助力台灣，加速AI伺服器和半導體聚落威力再提升。記者簡永祥／攝影
蔡司台灣總經理章平達表示，蔡司集團履行加碼台灣的承諾，助力台灣，加速AI伺服器和半導體聚落威力再提升。記者簡永祥／攝影

蔡司台灣總經理章平達今天表示，蔡司將擴大投資台灣，自2024年起10年內在台灣投資新台幣100億元，今年預計擴增50人，增幅達12%至13%，並將於5月宣布AI相關方案新投資案，讓台灣成為新產品導入中心。

蔡司今天舉行媒體交流會，章平達說，台灣是蔡司全球第5個擁有眼鏡、醫療、顯微鏡、工業量測及半導體製造設備完整5大事業群的市場，目前台灣員工人數約400人。

蔡司台灣顯微鏡解決方案總監蔡慧表示，位於竹科的創新中心成立至今約8至9個月，不僅提升對客戶失效分析的服務，並讓德國總部能夠掌握客戶需求，合作開發客製化方案，滿足客戶非常規的需求。

此外，蔡慧說，為加速對客戶的服務，蔡司在桃園設立物流中心，零件只要4小時就可以送達客戶。蔡司台灣顯微鏡解決方案部門過去3年業績逐年倍增，預期未來可望維持高雙位數成長。

蔡司台灣工業量測解決方案營運總監嚴子登表示，印刷電路板、液冷、連接器及機櫃設計是人工智慧（AI）的4大挑戰，繼去年成立創新中心後，蔡司將在台灣針對AI相關方案擴大投資，大幅增建研發實力，提升台灣製程驗證及新產品開發品質控管能力，讓台灣成為新產品導入中心，並將相關應用擴及到全世界。

章平達說，蔡司2018年在台灣員工僅約30至40人，2024年約400人，今年預計進一步擴增至450人。因需要與總部及其他市場溝通，選才以具國際觀或願意學習的人才為主。

針對美國關稅措施，章平達表示，蔡司是國際企業，一定會受到影響，不過，蔡司全球生產布局應可應對。蔡慧說，庫存調整將會受到影響，不過預期供應鏈應可維持穩定。

嚴子登則表示，客戶會分散生產因應地緣政治風險，在不同地方增設產能，除有移機需求，也將新增設備，可望從中受益。

蔡司

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