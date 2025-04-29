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經部通過ASML 26億元增資西盟、日商住友商事22億增資台灣子公司

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部投資審議會29日通過多項外商對台灣半導體供應鏈增資案，包括荷蘭商艾士麥（ASML HOLDING N.V.）以新台幣26.1億元增資西盟科技，從事經營半導體雷射光源設備安裝及零組件銷售、維修業務；以及日商住友商事株式會社（SUMITOMO CORPORATION）以新台幣22.7億元，增資台灣國際住商電子，從事半導體材料及電子零件材料之進出口貿易、銷售業務。

經濟部投審會今日召開第19次會議，會中通過三件僑外投資共新台幣136.4億元、三件對外投資案共金9億9,889萬美元。

在僑外投資方面，投審會通過英屬開曼群島商STONEPEAK OCEANVIEW （CAYMAN）HOLDINGS COMPANY以新台幣87.5億元增資巔峰海景投資公司，並以其中新台幣83億元增加轉投資海能國際投資公司，從事風力發電業務。官員解釋，海能風場已於2023年完工，外商此舉目的是要買下海能風場股權。

經濟部第二案通過荷蘭商艾士麥公司（ASML HOLDING N.V.）以新台幣26.1億元增資西盟科技公司，從事經營半導體雷射光源設備安裝及零組件銷售、維修業務。第三案則通過日商住友商事株式會社（SUMITOMO CORPORATION）以新台幣22.7億元，增資台灣國際住商電子公司，從事半導體材料及電子零件材料之進出口貿易、銷售業務。這兩案皆有利於鞏固台灣半導體供應鏈。

在對外投資部分，經濟部通過宏碁公司以8,604.8萬美元取得英屬開曼群島 EMBEDDED CITY LIMITED 之100％股權，因此間接取得台灣振華電子公司股權，從事經營POS系統、KIOSK多媒體事務機及工業電腦應用之業務。

第二案是通過國巨公司以日幣777.9億元（約折合5.2億美元），公開收購日本上市公司 SHIBAURA ELECTRONICS CO., LTD.最高100％股權，從事經營熱敏 電阻感測器製造及銷售業務。第三案是祥碩科技公司以3.9億美元，取得美國 TECHPOINT, INC.之100％股權，從事積體電路設計業務。

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